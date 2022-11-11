Зеленський опублікував емоційне відео зі звільненого Херсона

На відео місцеві жителі радіють та кричать «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона від російських загарбників. Відео з міста він опублікував у соцмережах.

«Наші. Наш. Херсон», – написав президент.

На відео видно військових та місцевих жителів, які радіють та кричать «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!». Люди повиходили на вулиці та розпалили багаття.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

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Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.