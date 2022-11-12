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Ердоган хоче поговорити з Зеленським про «коридор миру»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ердоган хоче поговорити з Зеленським про «коридор миру»
Реджеп Тайїп Ердоган не втрачає надії, що війна закінчиться шляхом переговорів
фото з відкритих джерел

Наразі головним питанням залишається стабільна робота «зернового коридору» – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір обговорити із президентом України Володимиром Зеленським можливість діалогу для досягнення миру. Про це турецький лідер сказав журналістам після візиту в Узбекистан, повідомляє Haber Türk.

«Після того, як запустили роботу «зернового коридору», ми розглядаємо можливості прокладання звідси «коридору миру», ми докладаємо зараз до цього наших зусиль. Ми вважаємо, що найкращим шляхом може бути шлях від діалогу до миру. Звісно, лише думок пана Путіна тут недостатньо. Ми також матимемо розмову із Зеленським та поцікавимось його ставленням щодо цього, як дивляться на це (в Україні – ред.). І ми будемо шукати шляхи, щоб побачити, чи це посередництво приведе нас до миру», – сказав Ердоган.

Президент Туреччини також зауважив, що наразі головним питанням залишається стабільна робота «зернового коридору».

Нагадаємо, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз»

Банкова вважає, що Росія у різний спосіб намагається схилити Україну до переговорів, бо рашистська армія виснажена, а жодними територіальними «перемогами» ворожа армія похвалитися не може.

Зауважимо також, що термін дії зернової угоди спливає 19 листопада. Росія на переговорах з ООН висунула свої вимоги.

Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору» і вимагає, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в «голодні ігри» з усім світом заради свого задоволення і припинила в рамках «зернової домовленості» гальмувати процеси з інспекції кораблів.

Теги: зерно Туреччина Україна росія війна Реджеп Таїп Ердоган переговори

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