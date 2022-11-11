Зеленський зустрівся зі спікеркою Сейму Литви: про що говорили (відео)

Глава держави окремо подякував керівництву Литви за допомогу українським біженцям

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен, яка перебуває з візитом в Україні в межах проведення Парламентської асамблеї України та Литви. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував Литовській Республіці за послідовну політичну, фінансову, гуманітарну підтримку та оборонну допомогу нашій країні з перших днів повномасштабної війни з Росією.

«Ми особливо вдячні за посилення нашої армії, за тренувальні місії, ремонт пошкодженої військової техніки, медичну допомогу нашим захисникам та їх реабілітацію», – зазначив Володимир Зеленський.

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Під час переговорів було наголошено на важливості та принциповості понад десяти резолюцій на підтримку України, ухвалених Сеймасом Литви з початку російської агресії. Президент України відзначив вагомий особистий внесок Вікторії Чмілітє-Нільсен в ухвалення документів, а також рішучу особисту позицію спікерки з критичних питань для захисту інтересів нашої держави.

Зазначається, що на зустрічі було окремо наголошено, що російська агресія та ракетний терор проти української цивільної інфраструктури провокує дефіцит енергопостачання не лише в Україні, а й в усій Європі. Також було акцентовано на важливості покарання всіх винних у скоєних в нашій країні воєнних злочинах та злочинах проти людяності, включно зі злочином агресії.

Володимир Зеленський і Вікторія Чмілітє-Нільсен обговорили подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Глава держави окремо подякував керівництву Литви за теплий прийом і допомогу українцям, які були вимушені залишити батьківщину через війну.

Наприкінці зустрічі президент вручив Спікеру Сеймасу Литви орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким Вікторію Чмілітє-Нільсен було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Раніше повідомлялося, що литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Також раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. до нового пакету допомоги для українських військових увійдуть: зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; забезпечать 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.