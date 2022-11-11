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Зеленський зустрівся зі спікеркою Сейму Литви: про що говорили (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся зі спікеркою Сейму Литви: про що говорили (відео)
Сторони обговорили подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України
Офіс президента

Глава держави окремо подякував керівництву Литви за допомогу українським біженцям

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен, яка перебуває з візитом в Україні в межах проведення Парламентської асамблеї України та Литви. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував Литовській Республіці за послідовну політичну, фінансову, гуманітарну підтримку та оборонну допомогу нашій країні з перших днів повномасштабної війни з Росією. 

«Ми особливо вдячні за посилення нашої армії, за тренувальні місії, ремонт пошкодженої військової техніки, медичну допомогу нашим захисникам та їх реабілітацію», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час переговорів було наголошено на важливості та принциповості понад десяти резолюцій на підтримку України, ухвалених Сеймасом Литви з початку російської агресії. Президент України відзначив вагомий особистий внесок Вікторії Чмілітє-Нільсен в ухвалення документів, а також рішучу особисту позицію спікерки з критичних питань для захисту інтересів нашої держави.

Зазначається, що на зустрічі було окремо наголошено, що російська агресія та ракетний терор проти української цивільної інфраструктури провокує дефіцит енергопостачання не лише в Україні, а й в усій Європі. Також було акцентовано на важливості покарання всіх винних у скоєних в нашій країні воєнних злочинах та злочинах проти людяності, включно зі злочином агресії.

Володимир Зеленський і Вікторія Чмілітє-Нільсен обговорили подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Глава держави окремо подякував керівництву Литви за теплий прийом і допомогу українцям, які були вимушені залишити батьківщину через війну.

Наприкінці зустрічі президент вручив Спікеру Сеймасу Литви орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким Вікторію Чмілітє-Нільсен було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Раніше повідомлялося, що литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Також раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. до нового пакету допомоги для українських військових увійдуть: зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; забезпечать 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.

Теги: агресія Литва Володимир Зеленський Україна президент орден

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