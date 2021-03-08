Зеленський привітав українок з 8 березня

Президент побажав, аби всі 365 днів у році очі жінок були сповнені щастям, коханням і весною

«Свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав жінок зі святом 8 березня.

Привітання оприлюднене на сторінці глави держави у Фейсбуці.

«Сьогодні особливий день і особливе свято. Це свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю. Перемоги над дикими часами, коли права жінок були обмежені. Перемоги над хибним стереотипом, що жінки – це «слабка стать». Це точно не так. Прекрасна, розумна, мудра, талановита, цілеспрямована, але точно не слабка», – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють Covid-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Вони є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети.

«Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими», – зазначив Зеленський.

Він побажав, аби всі 365 днів у році очі жінок були сповнені щастям, коханням і весною.

«Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними», – зазначив Президент.

Як повідомлялося, у 2021 році Міжнародний жіночий день в світі відзначається під гаслом «Жінки-лідери: Досягнення рівноправного майбутнього в епоху Covid-19».

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