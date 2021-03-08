Безоплатний проїзд у громадському транспорті: вінничани отримали подарунок у День захисту прав жінок

Міський голова підтримав ініціативу містян

У Вінниці в честь свята 8 березня вирішили зробити безкоштовний проїзд для містян.

Тож проїзд в громадському транспорті безоплатний, валідатори вимкнені, передає Depo.Вінниця.

Як повідомила директорка Інституту розвитку міст Валентина Ткачук, такою була пропозиція вінницької правозахисниці, голови ГО «Вісь» Світлани Дубини до міського голови Сергія Моргунова. Пропозиція була підтримана.

«Для мене особисто це так приємно і так надихаюче. Адже не важливо, скористаєтесь ви сьогодні громадським транспортом чи залишитесь вдома – керівництво міста створило для вас цю можливість. Бо важливо слухати і чути, говорити і бути готовими до діалогу – бо партнерство і синергія дають свої плоди», – написала Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вінницька влада відмовляється встановлювати у транспорті термінали для продажу квитків за готівку: економічно не вигідно