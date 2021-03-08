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    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом

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    Переможцем в абсолютному заліку став екіпаж під номером 44 - Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Переможцем в абсолютному заліку став екіпаж під номером 44
    фото: Укрінформ

    У змаганнях взяв участь 41 екіпаж, в тому числі три з Києва і один з Маріуполя

    В Одесі 7 березня пройшло автораллі «Одеса-мама», присвячене Міжнародному жіночому дню.

    Про це повідомляє Одесса News.

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    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом
    Жіноче ралі: одеситки відсвяткували 8 березня за кермом

    Переможцем в абсолютному заліку став екіпаж під номером 44 в складі Алли Загустіной і Таїр Дзгоєвої. На другому місці – гості, які виступали під номером 21 – київський екіпаж – Крістіна Кускова і Марія Миронова. З третьїм результатом змаганні закінчили спортсменки з Маріуполя - Інна Сухомлинова і Варвара Ампілова, вони їхали під номером 27.

    Нагадаємо, в Одесі намагалися зірвати щорічний марш жінок до 8 березня. Учасники акції протесту проти жіночого маршу за рівні права перегородили шлях одній з колон на Приморському бульварі. Протестувальників, що намагалися зірвати ходу, затримали правоохоронці, повідомляє Суспільне. За підрахунками організаторки жіночого маршу Тетяни Семікоп, у щорічній ході взяли участь понад 100 жінок, що «значно більше», аніж минулого року. Людей, які виступали проти маршу, за словами Семікоп, було менше: приблизно 20-25 осіб.

    Теги: Одеса машини жінка
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