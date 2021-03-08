Сьогодні – Міжнародний жіночий день: історія свята, прикмети і заборони

8 березня не варто затівати прибирання і готувати їжу

Сьогодні, 8 березня, в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день.

Історія свята

У 1977 році Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку.

Це рішення ухвалили після закінчення Міжнародного року жінки (1975) і Десятиріччя жінок ООН (1976–1985), які раніше були проголошені Генеральною Асамблеєю.

Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день – це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.

Сучасне святкування Жіночого дня здебільшого вже не має мети затвердження рівності, а вважається днем весни, жіночої краси, ніжності, душевної мудрості і уваги до жінки, незалежно від статусу і віку.

Народні прикмети й традиції

Кінь 8 березня лежить на землі – буде хуртовина

Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду

Густий туман 8 березня – літо буде непогожим

Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро

Що не можна робити сьогодні

Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина незаміжня – довго в дівках проходить

8 березня не можна прокидатися в поганому настрої

Не варто затівати прибирання

Не можна засмучуватися без приводу

У Міжнародний жіночий день не готуйте їжу.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 8 березня, іменини відзначають Антонін, Дем'ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп.

До слова, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль не вважає Міжнародний жіночий день святом, проте своїм рідним дарує квіти.

Як повідомлялося раніше, у Міжнародний жіночий день 8 березня в Києві на Михайлівській площі заплановано проведення «Маршу жінок – 2021». Гаслом цьогорічного заходу буде: «у пандемії жіноче обличчя».