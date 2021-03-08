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    Сьогодні – Міжнародний жіночий день: історія свята, прикмети і заборони

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    8 березня відзначають Міжнародний жіночий день - Сьогодні – Міжнародний жіночий день: історія свята, прикмети і заборони
    8 березня відзначають Міжнародний жіночий день

    8 березня не варто затівати прибирання і готувати їжу

    Сьогодні, 8 березня, в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день.

    Історія свята

    У 1977 році Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку.

    Це рішення ухвалили після закінчення Міжнародного року жінки (1975) і Десятиріччя жінок ООН (1976–1985), які раніше були проголошені Генеральною Асамблеєю.

    Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день – це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.

    Сучасне святкування Жіночого дня здебільшого вже не має мети затвердження рівності, а вважається днем весни, жіночої краси, ніжності, душевної мудрості і уваги до жінки, незалежно від статусу і віку.

    Народні прикмети й традиції

    • Кінь 8 березня лежить на землі – буде хуртовина
    • Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду
    • Густий туман 8 березня – літо буде непогожим
    • Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина незаміжня – довго в дівках проходить
    • 8 березня не можна прокидатися в поганому настрої
    • Не варто затівати прибирання
    • Не можна засмучуватися без приводу
    • У Міжнародний жіночий день не готуйте їжу.

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 8 березня, іменини відзначають Антонін, Дем'ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп.

    До слова, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль не вважає Міжнародний жіночий день святом, проте своїм рідним дарує квіти.

    Як повідомлялося раніше, у Міжнародний жіночий день 8 березня в Києві на Михайлівській площі заплановано проведення «Маршу жінок – 2021». Гаслом цьогорічного заходу буде: «у пандемії жіноче обличчя».

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    Теги: історія ООН свята права людини жінка квіти традиції
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