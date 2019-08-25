Зеленський відзначив шахтарів державними нагородами України
Гірників нагородили за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня шахтаря.
Про це йдеться в указі Глави держави №624/2019.
Зокрема, гірників нагородили за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості та високий професіоналізм.
Одну особу нагородили орденом «За заслуги» II ступеня, 4 особи отримали ордени «За заслуги» III ступеня. Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено троє осіб, а орденом «За доблесну шахтарську працю» ІІІ ступеня – 16. Медаль «За працю і звитягу» отримало 13 осіб.
Також даним указом одній особі було присвоєно почесне звання «Заслужений гірник України», а також 16 осіб отримали звання «Заслужений шахтар України».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав гірників з професійним святом.