День Незалежності: соратники Зеленського не потрапили ні в момент, ні в стиль

Війна домінує над всім і завжди бере своє

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Если Вы хотите понять суть явления, всегда смотрите на сопровождающую его эстетику.

Стиль раскрывает фон - то самое глубокое содержание, которое часто хочется спрятать.

Алана Бадоева я помню со времён «Чёрного квадрата».

95-й квартал я помню со времён, когда мы разыгрывали Баскова.

Все они - весьма талантливые и неплохие сами по себе ребята.

Вот только сегодня они слегка промахнулись.

Есть вещи, которые ни сыграть, ни сымитировать не удаётся.

А есть ещё непопадание в момент.

Официальная часть разднования неплохо смотрелась бы году в 2012-м.

А сегодня напомнила мне старый советский анекдот:

- Леонид Ильич, как прошли похороны Суслова?

- Ужасно! Просто ужасно. Когда заиграла музыка, я единственный, кто догадался пригласить даму потанцевать.

Организаторы официальной части не попали ни в момент, ни в стиль.

Это потому, что у них - другой фон.

Знаете, я устал уже объяснять бизнесменам, что войну не вытолкнуть и не купить. Что война - старшая масть.

Она доминирует над всем и всегда возьмёт своё. Сожрет все другие интересы и договорняки.

Фон этих добрых, неплохих и талантливых людей, желающих добра Украине, никак не совпадёт с реальными потребностями Украины.

У них другие ценности.

И, возможно, это было бы не так заметно, если бы не альтернативный марш ветеранов.

Марш ветеранов («да никто не придёт»), он и решил все.

Не удаётся заколдовать войну.

Киплинг, выступая перед высшей английской студенческой элитой, сказал им:

- Однажды вы встретите людей, которым безразличны ваши титулы, деньги и связи. И тогда вы поймёте - насколько вы нищие.

Тот неловкий момент, когда на неофициальное мероприятие пришло больше людей и его приветствовали сильнее и ярче, чем на неплохое представление неплохого режиссёра, организованного из главного офиса страны.

Да ещё по такому поводу.

А потом ещё капитан НГУ Денис Прокопенко, вышедший на награждение, не отдал честь Верховному Главнокомандующему.

Резкое несовпадение ценностей партии мира и партии Чести (которую «партия мира» любит называть «партией войны») - наглядно продемонстрированное, вот чем запомнится сегодняшний день.

Триумфальная победа Зеленского на выборах, начинает медленно таять, как мороженое на солнце.

Сегодня мы увидели первые потеки.

Артисты и бизнесмены, нарід, не хотят войны.

Они хотят мира и процветания, и вот, чтобы в семье без скандалов.

Да только войну не перетанцуешь.

Шариками не прикроешь. Роялем не переиграешь.

Она выстрел слышит, а наигрыш - нет.

Всякое дело стоит ровно столько, сколько людей готовы за него умереть.

При всём уважении к тем поклонникам Зеленского, что сосредоточены на «миръе», хотят покоя и процветания, и готовы идти для них на уступки врагу, они не пойдут за все это умирать.

Ни за снижение тарифов, ни за экономическое процветание, ни за курс доллара, ни за возобновление «Сватов» люди не ходят умирать. И убивать.

А те, кто сегодня шёл на марше ветеранов, ходили.

И пойдут снова, если что.

Да, собственно, и вышли.

1) Ни одного эксцесса на марше воевавших.

Знаете, что это значит?

Это означает высокий уровень организованности.

2) Число участников около пятидесяти тысяч.

Знаете что значит это?

Это означает целую общественную группу, объединённую едиными базовыми ценностями.

Сегодня стало понятно, что политика односторонних уступок Путину не сработает.

Я месяц предупреждал Зе-команду: не игнорируйте ветеранов.

Любое серьёзное столкновение с ними вы проиграете.

Лучшее, что вы можете сделать - наладить с ними системные отношения и принять их требования.

Вам придётся перестроиться.

Ветераны не перестроятся. Весь хлам и сомнения они оставили на нуле.

Я не желаю зла ни Зеленскому, ни команде.

Я хотел бы, чтобы у них получилось.

Но, дорогие коллеги, чтобы у вас получилось, вам надо не просто менять риторику и политику в отношении войны и Москвы, армии и безопасности.

Ваши планы ужЕ не работают.

И надо бы ужЕ придумывать что-то взамен.

Что-то более разумное и соответствующее историческому моменту.

Вам надо начинать процесс ценностной перестройки. Перестройки лично себя. Перестройки своих представлений о мире. О стране. Об обществе, в котором вы живёте.

Начинайте, пока не поздно.

Если вы хотите остаться у власти, вам не удасться остаться бизнес- и шоуменами.

Вам придётся принять реальность войны.

И поступать соотвественно.

Спокойная сила страшнее буйной.

Многие боялись гражданского противостояния.

Но как раз желания гражданского противостояния ветераны не продемонстрировали.

А вот то, что не допустят попыток спустить в унитаз Украину - показали точно.

И ещё одно. Общество воочию увидело своих защитников. Официальный парад это сильно, но все-таки по указу.

А тут - сами. Со всех концов Украины.

Если бы сегодня ветераны напились, скандалили, полезли в драку, вам можно было бы не беспокоиться.

Это была бы демонстрация слабых - истериков.

Такое движение можно размыть, расколоть, перекупить. Внушить к нему презрение, отвращение.

Но они спокойно прошли в количестве пятидесяти тысяч человек по центру столицы, и даже ноги никому не отдавили.

Вот это - страшно.

Страшно тем, кто попробует их не услышать и нарушить красные линии.

Мы все любим Украину.

Но лучше начинайте беспокоиться. УжЕ.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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