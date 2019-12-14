Зеленський вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС



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Володимир Зеленський 14 грудня поклав квіти до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» Фото з офіційного сайту президента України

14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня поклав квіти до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

У заході разом із Зеленським взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Вони вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.