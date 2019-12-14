В Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту



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Документ вводиться в дію з 1 липня 2020 року

Набув чинності закон «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового».

Документ вчора був опублікований у парламентському виданні «Голос України».

Згідно з законом, виробництво спирту етилового (у тому числі в якості лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

У законі прописано, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється тільки державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це урядом.

З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію і видача дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

Також особи, які придбали майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Державне підприємство «Укрспирт»), а також підприємства концерну «Укрспирт» або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, повинні взяти на себе зобов’язання щодо збереження видів діяльності і не менше 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

У законі відзначається, що до 1 січня 2024 року виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

Водночас забороняється участь у приватизації, оренді державних підприємств – виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах».

Нагадаємо, 3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту.

Раніше у Мінекономіки повідомляли про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року.

Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП «Укрспирт» буде передане на приватизацію.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП «Укрспирт» Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі, що раніше працював у ТОВ «Компанія Май Україна» та був заступником керівника ДП «Укрспирт».

Як повідомлялося, Зеленський підписав закон про скасування монополії на виробництво спирту.