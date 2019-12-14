Зустрічі з Гончаруком проходять бурхливо, іноді його хочуть «порвати» – депутат



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Олексій Гончарук вважає місцеві бюджети та місцеву владу якимось злом, - Поляков

Прем’єр іноді не усвідомлює, що він каже, як каже і кому, - нардеп Поляков

Народний депутат і колишній член фракції «Слуга народу» Антон Поляков вважає, що прем’єрміністр Олексій Гончарук на засіданнях фракції президентської партії «іноді не усвідомлює, що він каже, як каже і кому». Таку думку нардеп висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Полякова, останнім часом всі зустрічі «слуг народу» з прем’єром Гончаруком закінчувалися досить бурхливо.

«У мене було таке враження, що депутати його просто ось-ось «порвуть», - каже Поляков.

Як повідомлялося, у мережу потрапила емоційна суперечка Гончарука з депутатами щодо його ініціативи забирати у місцевих бюджетів паливні акцизи. Поляков підтверджує, що у Клубі Кабміну був конфлікт через місцеві акцизи, коли «прем’єр почав качати права».

Нардеп обурюється, що Гончарук вважає місцеві бюджети та місцеву владу якимось злом. «У мене нема ніякої нормальної лексики з приводу цього всього. І особливо після того, як прем’єр та президент пообіцяли ініціативній групі з ФОПів зустрітися з ними, але обіцянку так і не виконали», - зазначає Поляков і додає, що Гончарук «особисто йому двічі обіцяв», що зустріч буде.

«Гончарук так і не спромігся зустрітися з представниками малого бізнесу. Я не знаю, з ким вони розробляли цей законопроєкт, мабуть, з якимись невідомими організаціями, які ніякого відношення до малого бізнесу не мають», - вважає Поляков.

Нагадаємо, нові закони про ФОПи передбачають посилення відповідальності за порушення та нові вимоги для підприємців

Як повідомлялося, 4 жовтня у Раді створили об'єднання для захисту ФОПів.

Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова виключили з фракції «Слуга народу» за офіційною версією через неетичну поведінку. Парламентар веде Telegram-канал, в якому критикував фракцію та її рішення. Поляков стверджує, що за його виключення проголосували через те, що він очолив збір підписів за недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. «Якісь справи він плутає, якісь не підписує, а якісь згадує», - описує стиль роботи нового генпрокурора депутат.

До свого депутатства Поляков вів дрібний бізнес з торгівлі ламінатом, а на парламентських виборах під всесильним на той момент брендом «Слуги народу» зумів перемогти на 206-му окрузі одіозного забудовника Максима Микитася.

Як повідомлялося, 15 листопада «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю Скороход і Полякова.

Після вигнання Поляков оприлюднив аудіозапис, як «слуги народу» давали вказівки поліції.

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