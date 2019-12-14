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    Політика

    Стало відомо, скільки заробив Зеленський за листопад

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    Президент Володимир Зеленський&nbsp; - Стало відомо, скільки заробив Зеленський за листопад
    Президент Володимир Зеленський 

    Після стягнення податків і зборів Зеленський отримав за листопад 22 540 гривень

    Президент Володимир Зеленський за листопад отримав зарплату у розмірі 28 тис. гривень.

    Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

    Главі держави була нарахована зарплата виключно в розмірі посадового окладу – 28 тис. гривень.

    «Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президенту України не встановлено», – сказано у відповіді.

    При цьому з нарахованої суми було виплачено 5 460 гривень податків і зборів. Таким чином виплачена Зеленському зарплата за листопад становить 22 540 гривень.

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    Як повідомлялося, міністр юстиції України Денис Малюська поскаржився, що його не влаштовує зарплата державного службовця, і зараз він використовує гроші, отримані на попередній роботі. За його словами, він піде з посади, якщо ситуація не зміниться.

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