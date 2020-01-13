Зеленський підписав закон про «Пласт»



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Питання визнання історичного вкладу Пласту відображене в преамбулі закону

Доопрацьований закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об'єднань

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, підписав законопроект №0976 про підтримку Національної скаутської організації України «Пласт» зі своїми пропозиціями.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Зокрема, під час доопрацювання документа було змінено його назву на більш об'єднуючу «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху», вилучені норми, що суперечать законам та порушують принцип рівності громадських організацій.

Доопрацьований закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об'єднань. Питання визнання історичного вкладу Пласту відображене в преамбулі.

Також документ передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і місцевих програм щодо дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об'єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об'єднань (за їх згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Крім того, визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об'єднань. При затвердженні державного і місцевих бюджетів можуть передбачатися витрати на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

При цьому центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України і створенню та функціонуванню за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта і виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0976, за нього проголосували 316 нардепів.

Як повідомлялося, 4 вересня глава держави ветував законопроект №10184 «Про державне визнання і підтримку «Пласту» - Національної скаутської організації України».