Єдина націоналістка у парламенті порадила Зеленському ходити на збори пластунів, а не на «Лігу сміху»



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Оксана Савчук говорить, що громадська організація «Пласт» завжди трималася на волонтерстві

«Після вето Зеленського «Пласт» сказав, якщо державі не потрібна така організація, ми будемо збирати кошти», - Оксана Савчук

Єдиний народний депутат від партії «Свобода» у парламенті Оксана Савчук вважає, що ні президент Зеленський, ні його радники ніколи не цікавилися такою громадською організацією, як «Пласт». «Адже одна справа ходити в «Лігу сміху», де точно пластунів немає, а інша – прийти на національно-патріотичні заходи», - зазначила в інтерв’ю «Главкому» Савчук.

Депутатка розповіла, що після ветування Зеленським закону про «Пласт» у вересні цього року, в організації зрозуміли, що він «не розуміє важливості «Пласту», а можливо, розуміє, але не хоче, щоб було патріотичне виховання у дітей, адже у свідомої молоді інші вимоги, в тому числі, й до влади».

«Я дуже щаслива, що є така організація, куди можна відвести дитину. Адже це неймовірна школа, в якій виховуються лідерські якості. Саме «Пласт» підштовхнув мене вперше балотуватися до міської ради. Так я вперше у 2010 році стала депутатом від «Свободи», - розповіла депутатка і додала, що прийшла до «Пласту» у 2000 році, вже у свідомому віці.

Савчук говорить, що «Пласт» завжди тримався на волонтерстві. «Туди приходять люди і на волонтерських засадах займаються з дітьми. «Пласт» існує вже більше ста років. Ви не знайдете іншої такої організації, яка завжди була б на державницьких позиціях. Адже основа «Пласту» ‒ національна ідея. Бог і Україна – це головні постулати пластунів», - наголосила «свободівка».

Савчук сказала, що для «пластунів» прийняття закону було важливе навіть не через фінансову підтримку держави, а через її визнання.

«Визнання тих, хто з нами працював, хто вже не з нами. Тому після вето Зеленського «Пласт» сказав, якщо державі не потрібна така організація, ми будемо збирати кошти від людей і покажемо, що суспільство нас підтримує», - сказала депутатка.

Депутатка розказала, що навіть після того, як Верховна Рада нарешті ухвалила закон про державне визнання і підтримку «Пласту», частка державного фінансування є мізерною, порівняно з тим, що «платуни» залучають додатково – від спонсорів, просто прихильників і від батьків.

Попри все, Савчук радіє, що маючи державне фінансування, «Пласт» зможе створити нові осередки і залучити дітей.

«Адже зараз, якщо ви захочете віддати свою дитину в «Пласт», часто доводиться чекати, бо не завжди є вільні місця чи навіть приміщення для занять», - розказала «пластунка».

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада проголосувала за визнання «Пласту» на державному рівні. Ухвалений закон визначає історичний внесок пластового руху в громадянську освіту дітей та молоді, здобуття й становлення української державності, вшановує сотні пластунів, пластунок і скаутів, які полягли в боротьбі за здобуття та захист незалежності України.

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