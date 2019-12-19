У Київраді засяяв Вифлеємський вогонь миру (фото)



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Пластуни передали Вифлеємський вогонь меру Києва Віталію Кличку Фото: пресслужба мера Києва

Вогонь залишиться в Київраді протягом усіх новорічно-різдвяних свят

Сьогодні, 19 грудня, під час пленарного засідання Київської міської ради представники київського міського осередку Пласту — Національної скаутської організації України - передали Вифлеємський вогонь миру громаді столиці.

«Традиційно, в кінці року нам передають Вифлеємський вогонь - як символ добра, що завжди перемагає. Як символ, що надає наснаги і сил на добрі справи, що ми робимо на користь нашого міста», - сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував пластунам.

«У нас вже склалася хороша традиція передавати Вифлеємський вогонь до Київської міської ради. З 1986 року австрійська телерадіокомпанія разом з австрійськими скаутами щороку їдуть до Вифлеєму - на місце народження Ісуса Христа, беруть там вогонь і транспортують його літаком до Відня. І після урочистостей у Віденському кафедральному соборі передають цей вогонь до сусідніх країн - скаутським осередкам. З рук до рук, з однієї країни до іншої, долаючи кордони, вогонь потрапляє до тих, хто прагне тепла, миру і злагоди. Отримуючи і передаючи цей вогонь, потрібно пам’ятати, що він є символом добра, злагоди, любові до людей і світу. Нехай цей вогонь надихає на добрі справи, мудрі рішення і дарує вам Різдвяну радість», - сказав з трибуни Київради представник Пласту.

Він зауважив, що вже майже 30 років українські пластуни передають Вифлеємський вогонь до різних куточків України - до церков, лікарень, державних установ, своїм друзям та рідним. Останніх кілька років передають вогонь і українським воїнам, які захищають незалежність та територіальну цілісність України на сході нашої держави.

Вогонь залишиться в Київраді протягом усіх новорічно-різдвяних свят, щоб усі охочі мали змогу взяти частинку Вифлеємського тепла напередодні Різдва.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, ввечері в Михайлівський собор у Києві доставили щорічний Вифлеємський вогонь миру.

Поширення Вифлеємського вогню — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.