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    Суспільство

    Зеленський призначив нового керівника СБУ Одещини

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    У відкритих джерелах немає згадувань про такого співробітника СБУ - Зеленський призначив нового керівника СБУ Одещини
    У відкритих джерелах немає згадувань про такого співробітника СБУ

    Новим очільнико СБУ Одещини став Віталій Харченко

    Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Харченка начальником управління служби безпеки в Одеській області.

    Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

    «Призначити Харченка Віталія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області», - зазначається в документі.

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    Зазначимо, до призначення в Одесу Харченко обіймав посади в головній інспекції СБУ, що займається перевіркою діяльності всіх підрозділів спецслужби.

    Як повідомлялося, у червні Зеленський позбавив посади керівника управління СБУ в Одеській області Олександра Довженка серед низки звільнень із мотивацією «відзначилися в негативному плані у явищах, які пов’язані з контрабандою».

    Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки. До цього призначення Євдокимов був заступником голови СЗР. У 2013 році обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби.

    До слова, у керівника Офіса президента з'явилась нова заступниця.

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