Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію на «гарячу лінію» НАБУ



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Звертайтеся на «гарячу лінію» НАБУ – 0 800 503 200 - президент

Зеленський попросив не мовчати

Президент Володимир Зеленський закликав українців повідомляти про випадки корупції на «гарячу лінію» Національного антикорупційного бюро.

Відеозвернення глави держави опубліковане на його сторінці у Facebook.

«Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують «відкат»? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на «гарячу лінію» НАБУ – 0 800 503 200. Кожен із вас може почати змінювати країну вже сьогодні!» - підкреслив президент.

Як повідомлялося, Зеленський розпочинає візит до США.