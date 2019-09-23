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    Суспільство

    Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію на «гарячу лінію» НАБУ

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    Звертайтеся на &laquo;гарячу лінію&raquo; НАБУ &ndash; 0 800 503 200 - президент - Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію на «гарячу лінію» НАБУ
    Звертайтеся на «гарячу лінію» НАБУ – 0 800 503 200 - президент

    Зеленський попросив не мовчати

    Президент Володимир Зеленський закликав українців повідомляти про випадки корупції на «гарячу лінію» Національного антикорупційного бюро.

    Відеозвернення глави держави опубліковане на його сторінці у Facebook.

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    «Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують «відкат»? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на «гарячу лінію» НАБУ – 0 800 503 200. Кожен із вас може почати змінювати країну вже сьогодні!» - підкреслив президент.

    Як повідомлялося, Зеленський розпочинає візит до США.

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