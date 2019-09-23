Зеленський розпочинає візит до США
Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 вересня, розпочинає візит до Сполучених Штатів Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН.
Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Twitter.
«Сьогодні Володимир Зеленський розпочинає візит до США для участі в Генеральній асамблеї ООН», - зазначила вона.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті.
Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомлялося, у Зеленського хочуть підписати міжнародний договір, що гарантуватиме Україні суверенітет.
Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.
Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.
Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.