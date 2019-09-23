  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Зеленський розпочинає візит до США

    • Розсилка
    Зеленський&nbsp;виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН - Зеленський розпочинає візит до США
    Зеленський виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН

    Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 вересня, розпочинає візит до Сполучених Штатів Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН.

    Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Twitter.

    «Сьогодні Володимир Зеленський розпочинає візит до США для участі в Генеральній асамблеї ООН», - зазначила вона.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті.

    Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

    Як повідомлялося, у Зеленського хочуть підписати міжнародний договір, що гарантуватиме Україні суверенітет. 

    Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.

    США ООН Володимир Зеленський президент суверенітет Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ