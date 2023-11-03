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Житомир повністю залишився без води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Житомир повністю залишився без води
У Житомирі сталася складна аварія на каналізаційному колекторі
фото: «Житомирводоканал»

У «Житомирводоканалі» поки не називають термінів усунення наслідків аварії

Сьогодні з 15:00 Житомир повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Житомирводоканал».

«Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу», – йдеться у повідомленні.

Задля відновлення цілісності каналізаційної мережі комунальні працівники з 15:00 призупинили водопостачання у місті.

Водночас у «Житомирводоканалі» поки не називають термінів усунення наслідків аварії.

«Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Києвом ураган звалив водонапірну вежу.

Теги: Житомир вода

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