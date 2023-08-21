Найбільше місто Туреччини може залишитись без води

Тільки для потреб європейської частини Стамбула потрібно щонайменше 1,8 млн кубічних метрів води щодня, яких незабаром може не бути

У водоймах Стамбула залишився запас води на два місяці, а у разі продовження посухи ситуація для населення багатомільйонного міста ризикує стати критичною, повідомляє турецький телеканал NTV.

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За даними Управління водних ресурсів та каналізації Стамбула (İSKİ), ступінь заповненості водосховищ у Стамбулі становить 33,37%. «У міста залишилися запаси води на 61 день», – передає телеканал, уточнюючи, що торік води у сховищі було вдвічі більше. Однак постійне зростання населення, промислова діяльність і урбанізація вимагають більш дбайливого та сталого управління водними ресурсами.

Видання Сumhuriyet пише, що рівень заповненості дамб, які постачають воду до Стамбула, з кожним днем ​​зменшується через підвищення температури та низьку кількість опадів. Крім того, у зв’язку з подорожчанням бутильованої води зросло використання водопровідної води для різних потреб громадян.

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Колишній керівник державного гідротехнічного заводу (DSI) і спеціаліст з водної політики Дурсун Йилдиз сказав: «65% населення Стамбула проживає на європейській стороні (місто поділенн Босфором на дві частини – азійську та європейську – «Главком»), але лише 30% ресурсів прісної води знаходяться в цьому регіоні. Це спричиняє швидке скорочення запасів води на європейській стороні під час посушливого періоду. Якщо дамби тут пересохнуть, 1,8 мільйона кубічних метрів води на добу мають бути очищені та відправлені на європейську сторону Стамбулу».

За його словами, має бути впроваджений план дій з управління водними ресурсами в надзвичайних ситуаціях» для безпечного водопостачання європейської сторони, а надмірне вживання повинно бути заборонене».

Заступник генерального директора İSKİ Бегюм Челікделен, відповідаючи на запитання, чи будуть у Стамбула проблеми з водопостачанням, зокрема через можливий землетрус, сказала: «Ми працюємо над вжиттям необхідних заходів щодо дамб у Стамбулі. Реалізується проект, спрямований на запобігання можливим проблемам, таким як перебої в постачанні питної води, епідемічні захворювання, забруднення довкілля, особливо у сфері ліквідації наслідків стихійних лих та безпеки життя після можливого землетрусу». Челікделен зазначила, що проекти постачання питної води та каналізації були підготовлені для 147 місць тимчасового розміщення та зборів.

За прогнозами синоптиків, опадів у Стамбулі протягом найближчих десяти днів не передбачається, температура становитиме від 30 до 32 градусів. Мер міста Екрем Імамоглу через соцмережі закликав громадян заощаджувати воду.

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Нагадаємо, це не єдина проблема, з якою турецьке місто може зіткнутися уже найближчим часом. Туреччина вступає в період руйнівних землетрусів, тому суспільство і влада мають не зволікати із підготовкою. Про це пише турецька газета Hürriyet з посиланням на слова провідного сейсмолога країни Наджі Герюра.

За його словами, робити це слід з урахуванням високої ймовірності підземних поштовхів у Стамбулі, де принаймні половині з 14 гребель під час землетрусу загрожує небезпека.

«Ми працювали з командою з технічного університету, і 7 з 14 дамб дуже небезпечні, тож їх може зруйнувати перший же землетрус», – коментує фахівець.

Зазначимо, раніше інший відомий сейсмолог Джеляль Шенгер передрік найбільшому місту Туреччини катастрофічні наслідки у разі нового землетрусу. Фахівець очікує, що руйнування можуть торкнутися 60-70 тисяч будівель, буде знищено більшість доріг і на цьому фоні виникнуть складнощі з аварійно-рятувальними роботами.