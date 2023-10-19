Через аварію частина Вінниці залишиться без води

Без води залишаються райони Тяжилів, Старе місто та частково Замостя

До ранку води можна не чекати

Частина Вінниці залишиться без води через аварію на найбільшому водогоні міста. Про це повідомляє КП «Вінницяоблводоканал».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляють, що райони Тяжилів, Старе місто та частково Замостя вже зараз залишаються без води.

«Залізобетонний водогін діаметром 1200 мм – найбільший у Вінниці, той, з яким ми «гралися» три останніх дні, аби ліквідувати аварійний витік – «полетів» у новому місці. На жаль, без повного припинення водопостачання аварійні роботи не виконати ніяк», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вінничанам, які мешкають у цих мікрорайонах, воду повернуть на ранок.

«До ранку води не чекаємо – переключення займе не менше 6-8 годин. Бригада працює на місці», – зазначили в комунальному підприємстві.

Нагадаємо, посадовцям КП «Вінницяоблводоканал» повідомлено про підозру у розтраті державних коштів у розмірі понад 10 млн грн.

Слідство встановило, що протягом листопада та грудня 2018 року у Вінниці проводилась реконструкція обладнання на суму майже 18 млн грн. Однак необхідне для цього обладнання було придбано виконавцем робіт у постачальників із завищенням ціни майже у 2,6 раза.