Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео)

Жителі села у Бориспільському районі тепер без води

Під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі.

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Про постраждалих поки не надходило жодної інформації.

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Варто додати, що перед падінням вежі, шалений вітер зірвав дах з сільгоспбудівлі, що знаходиться поруч.

Нагадаємо, у Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

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Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.