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Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео)
Вежа впала через сильний вітер
фото з відкритих джерел

Жителі села у Бориспільському районі тепер без води

Під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі.

Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео) фото 1

Про постраждалих поки не надходило жодної інформації.

Варто додати, що перед падінням вежі, шалений вітер зірвав дах з сільгоспбудівлі, що знаходиться поруч.

Нагадаємо, у Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.

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Теги: вітер Київщина ураган

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