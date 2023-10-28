Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео)
Жителі села у Бориспільському районі тепер без води
Під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі.
Про постраждалих поки не надходило жодної інформації.
Варто додати, що перед падінням вежі, шалений вітер зірвав дах з сільгоспбудівлі, що знаходиться поруч.
Нагадаємо, у Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.
Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.
Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.
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