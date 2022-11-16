Українка зірвала виступ російської делегації на конференції ООН (відео)

Світлана Романко «Росія, ви – держава терорист. Ви чините геноцид і тортури, вбиваєте нас щодня протягом дев'яти місяців»

Директорка громадської організації Razom We Stand Світлана Романко під час кліматичних переговорів COP27 в Шарм-Ель-Шейху сказала в обличчя російській делегації, що Росія – держава-терорист. Про це Романко повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

Українка прийшла на єдиний додатковий захід росіян стосовно пом‘якшення наслідків зміни клімату та зірвала його.

«Нарешті я сказала росіянам це просто в обличчя. Російській делегації на СOP27, яка складалась з представників міненергетики, міндовкілля, спеціального посланця з питань клімату, бізнесу та науковців. У них був перший і єдиний сайд-івент про пом‘якшення наслідків зміни клімату, на який ми прийшли і зірвали його. Дослівно я сказала їм таке: «Росія, ви – держава терорист. Ви чините геноцид і тортури, вбиваєте нас щодня протягом дев'яти місяців. Ваші нафта і газ вбивають нас. Ви всі військові злочинці і маєте бути не тут, а у військовому трибуналі», – написала активістка.

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Романко додала, що коли її виводила поліція, у залі її підтримали сміливі українці, поляки, німці і не тільки.

«Якщо мене позбавлять акредитації на COP27, мені все одно. Але і кліматичних та військових злочинців там не має бути. Україна понад усе!», – додала активістка.

Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією. Документ підтримали 94 країни, утрималось – 74, проти – 13.

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У Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії.