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Як резолюція про репарації Україні діятиме на практиці – роз'яснення Мін'юсту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як резолюція про репарації Україні діятиме на практиці – роз'яснення Мін'юсту
Країни зможуть притягнути РФ до відповідальності
фото з відкритих джерел

Держави, де є арештовані росактиви, уже можуть працювати над відповідним компенсаційним механізмом

У Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії. Про це йдеться в дописі заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої у Facebook. 

За її словами, держави, де є арештовані росактиви, уже можуть працювати над відповідним компенсаційним механізмом.

«Країни, в яких знаходяться заарештовані активи РФ, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм скласти міжнародний Договір по притягненню РФ до відповідальності та відшкодування завданих агресією РФ збитків», – пояснила Мудра.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила 14 листопада резолюцію про відшкодування Росією збитків, завданих Україні. Рішення підтримали 94 країни.

Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що «Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями».

Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України».

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною «міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні».

Нагадаємо, Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Теги: росія ООН Міністерство юстиції Україна репарації

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