Зірвані дахи та повалені дерева: в Україні вирує негода (фото)

В Одесі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанці

В Україні сьоггодні вирує негода. У більшості областей сильний вітер, дощ і навіть сніг. За прогнозом «Укргідрометцентру», найпрохолодніша ніч 28 березня була у західних областях.

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Львівщина

Через сильні пориви вітру, які супроводжувалися сніговою хурделицею, на Львівщині вночі попадали дерева. Деякі з них перегодили проїзд на дорогах. Фото наслідків негоди опублікувала Патрульна поліція Львівщини.

Також знеструмлені деякі світлофори знеструмлені. На складних перехрестях працюють регулювальники, тому громадян просять при можливості користуватися сьогодні громадським транспортом замість приватного, аби зменшити рух автівок.

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Крім того, за даними «Львівобленерго», станом на 10:00 сьогодні через нічні пориви вітру та ожеледь у Львівській області знеструмлено 80 населених пунктів повністю та 82 – частково у різних районах області.

Ужгород

На Київській набережній річки Уж через потужний вітер впало дерево. Також дерева загородили дорогу на проспекті Свободи, вулицях Берчені та Швабській.

Окрім цього, через шквальний вітер без даху залишився магазин на вулиці Бородіна. Пошкоджено огорожу будівництва Павла Маєрчика на місці колишнього громадського туалету на площі Петефі.

Окрім дерев, також внаслідок негоди впали лавки на набережній Незалежності.

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Одещина

В Одесі та районі сьогодні, 28 березня частково зникло світло. Причиною тому називають аварійне відключення на високовольтній лінії.

Наразі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції, дев'ять повітряних ліній. У ліквідації наслідків задіяні 11 бригад, а це – 22 працівники та 11 одиниць техніки.

Через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси. Енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло в домівки одеситів.

Нагадаємо, згідно з даними «Укргідрометцентру», 28 березня прогнозують значні дощі у західному, північному регіонах, а також у Черкаській, Одеській та Вінницькій областях. Дощ з переходом у мокрий сніг обіцяють на заході та півночі України, а також у Вінницькій області. Крім того, у цих регіонах можлива ожеледиця на дорогах. Лише у східному регіоні опадів не очікується.