Завтра в більшості областей очікуються дощі та мокрий сніг, подекуди ожеледиця

Лише у східних областях уночі переважно без опадів

У вівторок, 28 березня, в Україні очікуються дощі. У більшості західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областей значний дощ. У північних, західних і Вінницькій областях – дощ із переходом у мокрий сніг. Лише у східних областях уночі переважно без опадів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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«Характер погоди зміниться. Вітер південно-східний, вночі у західних, вдень на Правобережжі з переходом на північно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с, в західних областях місцями 25 м/с», – йдеться в повідомленні.

Температура у західних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 3-8° тепла, вдень зниження до 0-5° тепла; у східних областях вночі 1-6°, вдень 10-15° тепла; на решті території протягом доби 7-12° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

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Нагадаємо, у шістьох областях розпочалося відключення споживачів від опалення.