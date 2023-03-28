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Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 28 березня 

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 28 березня 
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про зміну характеру погоди

28 березня прогнозують значні дощі у західному, північному регіонах, а також у Черкаській, Одеській та Вінницькій областях. Дощ з переходом у мокрий сніг обіцяють на Заході та Півночі України, а також у Вінницькій області. Крім того, у цих регіонах можлива ожеледиця на дорогах. Лише у східному регіоні опадів не очікується. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

«Вітер південно-східний, вночі у західних, вдень на Правобережжі з переходом на північно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с, в західних областях місцями 25 м/с», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі у західних областях складатиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень коливатиметься від 0° до +5°. У більшості північних областях, а також у Вінницькій і Черкаській вночі термометр показуватиме +3-8°, а вдень стане прохолодніше – від 0° до 5° тепла. На Сході країни очікується +1-6° вночі та 10-15° тепла вдень. У Карпатах в темну пору доби температура складатиме 3-8° морозу, а вдень триматиметься на 0°.

Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 28 березня  фото 1

Київщина

У регіоні прогнозують сильний дощ вночі та значний мокрий сніг вдень, а на дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-східний, швидкістю 8-13 м/с, але вдень можливі пориви до 17-22 м/с.

Температура на Київщині вночі складатиме +3-8°, а вдень опуститься до 0-5° тепла.

У столиці у темну пору доби очікується 6-8° тепла, а вдень +2-4°.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер

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