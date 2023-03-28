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На Одещині через негоду виведено з ладу понад 100 трансформаторних підстанцій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині через негоду виведено з ладу понад 100 трансформаторних підстанцій
фото ілюстративне

Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони

В Одесі та районі сьогодні, 28 березня частково зникло світло. Причиною тому називають аварійне відключення на високовольтній лінії. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

«Ми ліквідовуємо наслідки погіршення погодних умов в Одеській області. Станом на 10:00 через негоду залишилися без світла 28 населених пунктів в області. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони», – йдеться в повідомленні.

Наразі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції, дев'ять повітряних ліній. У ліквідації наслідків задіяні 11 бригад, а це – 22 працівники та 11 одиниць техніки.

Через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси. Енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло в домівки одеситів.

За інформацією синоптиків, на території Одеської області очікується погіршення погодних умов – невеликий дощ, сильні пориви вітру до 20 м/с. Це може призвести до падіння дерев та обриву проводів.

«Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», – застерегли у ДТЕК.

Нагадаємо, згідно з даними «Укргідрометцентру», 28 березня прогнозують значні дощі у західному, північному регіонах, а також у Черкаській, Одеській та Вінницькій областях. Дощ з переходом у мокрий сніг обіцяють на заході та півночі України, а також у Вінницькій області. Крім того, у цих регіонах можлива ожеледиця на дорогах. Лише у східному регіоні опадів не очікується.

Теги: негода Одеса прогноз погоди електроенергія

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