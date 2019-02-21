ЗМІ: У штаб Зеленського забігли кремлівські політтехнологи



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Володимир Зеленський подобається росіянам, - ЗМІ

Штабом Зеленського в Полтавській області керуватиме політтехнолог Костянтин Слісенко

ЗМІ повідомляли, що нещодавно у штаба Володимира Зеленського в Полтавській області з'явився керівник - екс-губернатор і голова Полтавської облради Олександр Удовиченко. Але це - паперова посада. Штабом Зеленського в Полтавській області керуватиме політтехнолог Костянтин Слісенко. Про це повідомляє місцеве видання new.pl.ua.

Як зазначається, Слісенко має посаду штатного політтехнолога партії «Рідне місто».

«Саме з його ім'ям пов'язують успішні виборчі кампанії партії на місцевих виборах. Однак у Слісенка тільки на перший погляд незаплямована репутація. Його ім'я фігурує в публікаціях ЗМІ від 2015 року як людини, відомої відвертими проросійськими поглядами і симпатіями до Володимира Путіна. Зокрема, за даними kremen.today», - пише видання.

У виданні інформують, що Слісенко брав участь в таємних зборах, під час яких путінські політтехнологи розробляли концепцію того, що зараз відбувається на Донбасі. «А в своїх повідомленнях в соціальних мережах Слісенко не соромиться антиукраїнської позиції, відверто хвалиться зв'язками з високопоставленими особами в Росії, московськими політичними технологами. А ще Слісенко - постійний учасник щорічних зустрічей Путіна з молоддю на Селігері», - стверджують журналісти.



За даними авторів матеріалу, партія «Рідне місто» здобула перемогу на місцевих виборах в 2015 році завдяки масовому підкупу виборців. «Ця інформація лежить в основі відповіді на питання, чому штабом Зеленського в Полтавській області керуватиме саме Слісенко», - йдеться у ЗМІ.



Також у матеріалі наголошують, що сам кандидат у президенти Володимир Зеленський подобається росіянам не менше, ніж Слісенко. «Це підтверджують дані про підписників Зеленського в instagram - багато хто з них проживають в Пітері, Москві та інших російських містах і беруть активну участь в обговоренні українських виборів 2019 року. Цілком ймовірно, що РФ має потребу в Зеленському, оскільки його перемога - єдиний шанс закінчити війну на Донбасі на умовах РФ. А відсутність намірів повернути Крим в передвиборчій програмі кандидата вчергове підкреслює симпатію Зеленського до Кремля», - констатує видання.