Секта «Зе». Як Володимир Зеленський будує свою мережу

Очільник «Зе!Команди» на Закарпатті Ігор Кривошеєв та кандидат в президенти Володимир Зеленський

«Ніякого відношення до партії «Слуга народу» ми не маємо. Від підтримки грошима відмовляємося»

Останні соціологічні опитування показують різке зростання підтримки кандидата в президенти Володимира Зеленського. За даними дослідження авторитетного КМІС, проведеного у лютому, шоумена готові підтримати 26,9% серед тих, хто вже визначився із вибором і збирається голосувати. Значно відстають чинний президент Петро Порошенко (17,7%) і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (15,8%).

Серед лідерів в опитуваннях і партія «Слуга народу», яка, власне, і висунула Зеленського у президенти. І це при тому, що ця політична сила у перший рік свого існування залишалася абсолютно віртуальним проектом. Її фінансовий звіт містив лише інформацію про офіс у 4 кв. м, а перші гроші на рахунку «Слуги народу» з’явилися лише у третьому кварталі 2018 року.

І лише зараз, фактично за півтора місяці до дня голосування, Зеленський почав формувати свою команду. «Главком» уже публікував досьє на регіональних керівників «Зе!Команди», яких першими засвітив шоумен. Середній вік цих людей – 35 років. Більшість з них мають схожий із Зеленським рід занять: вони брали участь в КВК, «телепроекті «Ліга сміху», або ж були партнерами у гастрольному бізнесі «Кварталу».

«Главком» поспілкувася із очільником «Зе!Команди» на Закарпатті, 33-річним Ігорем Кривошеєвим, колишнім гравцем у КВК, капітаном команди «Тяп-ляп». Нині він - приватний бізнесмен, працює в компанії з організації святкових заходів. З відкритих джерел про Ігоря відомо небагато. Але на відміну від більшості регіональних представників «Зе!Команди», він має досвід політичної боротьби. У 2012 році Кривошеєв був заступником керівника ужгородського міського штабу партії «Удар», яку тоді очолював Валерія Пацкан. Команда КВК «Тяп ляп», капітаном якої був Кривошеєв, піарила «Удар», дякуючи за фінансову допомогу у поїздках на ігри в Росію. Але потім молодий чоловік розчарувався в політиці через зближення «Удару» і «Солідарності». Сьогодні Ігор каже, що шість років тому працював у штабі партіяї Кличка лише як наймана робоча сила і «не був ні в яких списках», а значить він зі своєю нинішньою командою можуть називатися новими людьми, які ніколи не були у політиці. Цікавим є і те, що представники «Зе!Команди» стверджують, що ніякого відношення до партії «Слуга народу», яка висунула Володимира Зеленського у президенти, вони не мають. Їхня поточна задача - перемога лідера на президентських виборах. Про участь у парламентських виборів наразі мови не йдеться.

Очільник «Зе!Команди» на Закарпатті Ігор Кривошеєв

Як ви опинилися у політиці і у команді Зеленського зокрема?

Це не можна назвати типовою політикою. У нас відкритий громадський рух, ми все будуємо на засадах волонтерської діяльності. У нас не штаб в класичному розумінні, бо ми не будуємо якихось районних осередків. Кожен, хто виявляє свою громадську позицію, є членом «Зе!Команди». Те, що ми робимо – це політична діяльність без амбітного формату.

Від хлопців із київської «Зе!Команди», а там є кілька моїх знайомих, я дізнався про те, що Володимир планує висуватися в президенти. Я підтримав формат, який вони запропонували. Оскільки старі політичні проекти – це не те, чим би я хотів займатися. А формат громадського руху мені дуже сподобався: він дозволяє одразу відсікти усіх людей, які меркантильно до цього йдуть і хочуть застрибнути у вагон.

З Володимиром давно знайомі?

Перетиналися у різних проектах. Колись був такий «Чисто News», я мав відношення до ужгородського відділення цього проекту.

Які настанови дав вам Зеленський, призначивши на цю посаду?

Головне - комунікація. Ми маємо донести його ідеї до людей без викривлень. Зараз завдання – знайти порядних людей.

Чи є ви членом партії «Слуга народу», яка висунула в президенти Володимира Зеленського, чи розбудовуєте цю партію на Закарпатті?

Ні, я не є членом партії, не розбудовую її. Чесно кажучи, партійна діяльність – це трохи не моє. А от за громадський рух я взявся з радістю.

Тобто ви не збираєтеся брати участь у парламентських виборах, які відбуватимуться після президентських?

З цього питання, напевно, потрібно вам зв’язуватися з політичною партією «Слуга народу» і питати їх про їхні плани. Щодо того, чи братиму я участь в парламентських виборах, то це складне запитання. Я слухатиму Володимира (посміхається).

У 2012 році ви працювали заступником керівника міського штабу партії «Удару». Сьогодні очолюєте команду Зеленського в Ужгороді. Тобто ви вже й не така нова людина у політиці.

Я працював як наймана робоча сила. Тут трохи різне. Я не був ні в яких списках. Нікуди не балотувався. Ідеї, які несла тоді команда «Удару» мені, як і більшості молодих людей, цілком подобалися. Те, що вони потім зробили з цими ідеями, це вже запитання до лідерів «Удару». Я маю на увазі те, що кінцева мета у них змінилася на шляху її реалізації.

Які стосунки у вас із Валерієм Пацканом (у 2012 році очільником ужгородського осередку партії «Удар», зараз глава Рахункової палати України), у підпорядкуванні якого ви працювали шість років тому?

Чесно кажучи я, напевно, роки два його не бачив. Маємо з ним зовсім різні погляди на розвиток молодіжних рухів, це точно. Але конфліктів у нас немає.

Коли саме почалося формування «Зе!Команди» за Закарпатті, наскільки вона велика?

Почали формувати два тижні тому. Як тільки Володимир зібрав нас, тих людей, яким він готовий делегувати це завдання в області, ми розпочали свою діяльність. Сьогодні (у соцмережах) я оприлюднив інформацію про першу нашу районну команду.

Це все люди, з якими я познайомився протягом двох тижня. З них немає якихось моїх старих знайомих. Спілкуючись із ними я перевіряв, чи вони справді поділяють ідеї Володимира, чи переслідують якісь свої власні цілі.

За якими критеріями здійснюється цей відбір?

Ми нові люди, тобто люди, які на 100% не були при владі. Поки що ми утримуємося від контактів із людьми, які вже мали змогу себе показати, тими, хто був депутатами різних рівнів. Основний критерій – підтримка ідей Володимира.

Джерело: Мукачево.нет

Чи на регіональному рівні контактуєте з іншими політичними силами на предмет співпраці на виборах, захисту результатів?

Ми спілкуємося лише з тими, хто готовий нам допомагати тільки на волонтерських засадах. Формат «ми вас зараз підтримаємо, а ви нас потім» - не в межах нашої компетенції, тому що ми займаємося суто президентськими виборами. Відповідно, щось обіцяти робити після них, не наша компетенція.

Чи є у вас офіс?

Я особисто їжджу по області і зустрічаюся з людьми. Щодо офісу, то поки тільки планується відкриття в Ужгороді. Проте точно не скажу, коли це відбудеться.

За чий рахунок тоді сплачуватиметься оренда цього офісу, якщо вся діяльність начебто побудована на волонтерських засадах?

Всі ці питання намагаємося вирішити. Є велика кількість людей, які на волонтерських засадах готові діяти. Знаю, що у Харкові хлопцям надали безкоштовно простір у великому коворкінгу. Ми тут в Ужгороді шукаємо подібний варіант. Наше завдання – не мильну бульбашку зробити, як з усіма минулими кандидатами. Ми робимо громадський рух, який підтримує кандидата. Ми не є його штабом, ми не плануємо якихось негативних дій на адресу опонентів. Наше завдання – донести до людей ідеї Зеленського і проконтролювати результат. А для цього потрібно велика волонтерська мережа. Всі наші спостерігачі працюватимуть на волонтерських засадах.

Вас не тривожить той факт, що партія «Слуга народу» насправді досі є такою собі мильною бульбашкою. Вона розміщується у Києві на 4 квадратних метрах, хоча висунула цілого кандидата у президенти?

Мильна бульбашка і 4 квадратних метри – це зовсім різні речі. Мильна бульбашка – це навпаки, коли у вас є десятки тисяч квадратних метрів в Україні, десятки тисяч людей, яких заманюють новою ідеєю, а потім вони виявляються непотрібними. А ми йдемо від зворотного. Зеленський спочатку поспілкувався з людьми і з’ясував, чого б вони хотіли в країні. Тобто програма писалася разом із людьми, він її сформулював із запитів українців… Якщо ви кажете, що партія маленька… Я не знаю цих фактів, я не компетентний їх коментувати, не впевнений в їх достовірності (щодо офісу партії, який розташований на 4 квадратних метрах, про що писав «Главком»). Цим я навіть не цікавився. Я цікавлюся конкретно президентськими виборами.

Чи допомагають вам місцеві бізнесмени, як саме?

Якщо навіть такі люди є, то я не впевнений, що можу відкрито оголошувати їх позицію. Нам пропонують допомогу абсолютно різного формату. Хтось з волонтерів готовий забезпечити логістику, хтось забезпечити людей пайками тощо. Наше завдання – адміністрування цього процесу. Приймати грошові внески ми не збираємося.

Тим, хто має меркантильні плани ми пояснюємо, що нічого такого (заробити) у них не вийде, але якщо ви Володимира підтримаєте, потім для вас це точно буде позитив в плані того якою стане країна.

Яку зарплату за свою роботу у громадському русі отримуєте?

Працюю на волонтерських засадах.

А за рахунок чого тоді живете?

Я є приватним підприємцем.

Володимир Зеленський не дуже доступний для журналістів. Немає інтерв’ю, де він відповів на справді гострі питання. А як ви комунікуєте зі своїм лідером?

Наша комунікація дуже складна річ, враховуючи те, наскільки у нього напружений графік. Коли ми маємо можливість, то зустрічаємося. Востаннє, коли він був в Ужгороді, в перервах між його виступами на концертах відбувалися наради. Звісно, у нас є листування з актуальних питань. От у мене в мережі Facebook кількість відкритих діалогів перевалила за 300. Півдня у мене займає лише комунікація з різними людьми.

Не секрет, що Володимир Зеленський і Ігор Коломойський мають партнерські стосунки. Канал олігарха «1+1» - головний піар-майданчик Володимира. Наскільки незалежним в ухваленні рішень може бути президент, який пов'язаний із одним із найбагатших олігархів країни?

Всі кажуть, що Зеленський залежний від чиїхось грошей. Але мені здається, що ви трохи недооцінюєте Володимира як менеджера і бізнесмена… Мені смішно навіть слухати, що він від когось фінансово залежний. Це абсолютно незалежна людина. Він сам себе зробив абсолютно з нуля до такого рівня, коли він сам може впливати на те, щоби змінити країну.

Михайло Глуховський, «Главком»