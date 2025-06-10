ЗСУ відмовляються приймати на роботу капеланів, що є священниками УПЦ МП

Кандидат у капелани не повинен мати жодних зв’язків із релігійними організаціями, афільованими з РПЦ

Зарплата капелана коливається від 15 тис. грн до понад 100 тис. грн у місяць

Станом на 9 червня, на ресурсі з пошуку вакансій Work.ua було розміщено 51 пропозицію від військових частин та Центру рекрутингу української армії на заповнення посад військових капеланів та їхніх помічників. Зарплата коливається від 15 тис. грн до понад 100 тис. грн у місяць. Про це пише «Главком» у статті «Критично важливі церкви і бронь для батюшок. Що придумав уряд?».

Під час аналізу цих оголошень виявлено кілька нюансів: у війську хочуть бачити капеланів із досвідом роботи священнослужителем більше року і вищою духовною освітою. А ще кругом є жорстка вимога – кандидат у капелани не повинен мати жодних зв’язків із релігійними організаціями, афільованими з РПЦ.

У коментарі Главкому керівник релігійної організації Української православної церкви Київського патріархату Ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» в Оболонському районі Києва Віктор Мілейко зазначив: серед його знайомих є священники, котрі, з одного боку, офіційно числяться капеланами, а з іншого – раз на тиждень правлять богослужіння на своїх парафіях із дозволу командирів військових частин.

Від себе Мілейко зауважив, що також цікавиться службою військового капелана за умови, якщо його мобілізують.

«В інтернеті є багато пропозицій від військових частин або рекрутингових центрів на посади капеланів. В Україні є 150 бригад і кожна з них повинна мати бригадного капелана. Плюс у кожному батальйоні, який входить до складу бригади, також мають бути капелани», – зазначив представник Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомляв «Главком», наприкінці грудня 2024 року Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

У лютому 2025 року Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.