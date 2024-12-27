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Уряд дозволив бронювання священників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд дозволив бронювання священників
Відстрочка священнослужителю буде скасована у разі звільнення
фото з відкритих джерел

Відтепер релігійні організації, визначені Державною службою з етнополітики та свободи совісті, належатимуть до критично важливих установ

Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Про це йдеться в урядовій постанові №1498.

Крім того, релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС, тепер належатимуть до критично важливих установ. Вони будуть на одному рівні з представництвами донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.

Також на священнослужителів не буде поширюватися обмеження стосовно кількості заброньованих працівників, а також обмеження по зарплаті для бронювання. Відстрочка священнослужителю буде скасована у разі звільнення з посади.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. Згодом стало відомо, що на порталі «Дія» відновлено бронювання від мобілізації. Після подачі заяви треба чекати 72 години.

Як повідомлялося, з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

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Теги: священник бронювання від мобілізації

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