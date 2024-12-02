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Новий порядок бронювання: начальник ТЦК розповів, що змінилося з 1 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Новий порядок бронювання: начальник ТЦК розповів, що змінилося з 1 грудня
У новому порядку бронювання, що діє з 1 грудня, встановлено два обов’язкові критерії
фото: depositphotos

До 28 лютого триває перехідний період, протягом якого керівники підприємств мають оформити бронювання працівників за новими правилами

З 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного. Про це в інтерв'ю «18000» розповів начальник Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олег Тимошенко.

«Існує два порядки, які стосуються бронювання. Зміни відбудуться для одного з них. Перший порядок, який залишається незмінним, – це бронювання, пов’язане з мобілізаційними завданнями. Йдеться про підприємства, які під час війни забезпечують, наприклад, населення критичними послугами або виконують державні контракти. Другий порядок – це так звана «критичність» – постанова №76, за якою бронюють критичні підприємства, що також надають послуги або ЗСУ, або є критичними для економіки», – зауважив Тимошенко.

Начальник ТЦК розповів, що раніше керівник підприємства мав можливість самостійно обрати три критерії з визначеного переліку для отримання статусу критичного. На основі поданих документів міністерство або обласна військова адміністрація ухвалювали відповідне рішення.

У новому порядку, що діє з 1 грудня, встановлено два обов’язкові критерії: заробітна плата працівників має становити щонайменше 2,5 мінімальні зарплати (тобто не менше 20 тис. грн), а підприємство не повинно мати заборгованостей із податків. Третій критерій керівник може обрати з переліку на власний розсуд.

«Крім того, зміни передбачають, що комісія, яка надає підприємству критичність, має щомісяця перевіряти, чи досі воно відповідає вимогам. Наприклад, якщо підприємство матимете борг чи заробітна плата працівників знижуватиметься, тоді бронювання буде скасовано і критичність підприємства знизиться», – наголосив начальник Черкаського ТЦК та СП.

До 28 лютого, за словами Тимошенка, триває перехідний період, протягом якого керівники підприємств мають оформити бронювання працівників за новими правилами. Відтепер уся процедура здійснюється через застосунок «Дія». Списки подаються в електронному форматі, а перевірка проводиться автоматично через об’єднану систему реєстрів.

«Перевірятимуть, чи працює людина на визначеному підприємстві, скільки там працівників, на яких вони посадах, яка їхня заробітна плата. Якщо не буде виявлено проблем, людина автоматично отримає відстрочку. Вона з’явиться у застосунку «Резерв+» на певний період. Так само система перевірятиме зміни відповідно до визначених критеріїв і скасовуватиме бронювання», – наголосив Олег Тимошенко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оприлюднив новий порядок бронювання з критерієм зарплати від 20 тис. грн у місяць. Про це повідомляється на сайті урядового порталу.

До слова, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

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Теги: війна мобілізація військовозобов'язаний ТЦК Дія бронювання від мобілізації

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