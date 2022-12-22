Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 

Українців розвеселила цікаве трактування дрес-коду делегації

Напередодні українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським перебувала з офіційним візитом у Вашингтоні. Після зустрічі з главою США Джозефом Байденом, яка відбулася в Білому домі, Офіс президента оприлюднив світлини з цієї події. Користувачі соцмереж звернули увагу на вбрання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, зокрема, його кросівки New Balance, які впадають в око на світлині.

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Через неофіційний вигляд українського міністра в мережі розгорілася суперечка.

Частина українців зауважили, що Кулеба міг би вибрати більш класичний стиль вбрання, як його американський колега.

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Інші ж користувачі зауважили, що члени української делегації і сам президент під час війни можуть дозволити собі одяг вільного стилю, бо мовляв, не час для таких неважливих деталей.

Зауважимо, що й глава держави та глава Офісу президента Андрій Єрмак обрали для зустрічі не класичні ділові костюми, а одяг в стилі мілітарі.

На фото є ще одна цікава деталь: праворуч привертають увагу постаті двох жінок, вбраних у символічні блакитно-жовті кольори.

Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою в США. Це історичний візит, який під час повномасштабної війни з країною-терористкою Росіє засвідчує непохитну підтримку, яку надає Києву Вашигтон.