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Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США
Головні новини ночі 22 грудня
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів

«Главком» зібрав головні новини ночі 22 грудня. Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Вашингтона. Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого. У рамках візиту український гарант зустрівся із президентом США та виступив перед Конгресом.

Зустріч Зеленського та Байдена

Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США фото 1

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. 

Байден зустрів Зеленського на галявині біля Білого дому о 21.00 за київським часом.

Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Також в ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Разом з тим Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.

Виступ у Конгресі США

Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США фото 2

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

Зеленського привітали гучними та тривалими оплесками коли він зайшов до зали Конгресу.

Зеленський закликав членів Конгресу США посилити санкції проти Росії та «притягнути терористів до відповідальності за агресію». Про це він сказав у своєму виступі у залі Конгресу. Він зауважив, що президент США Джо Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів і додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації цього плану.

Також під час виступу український лідер заявив, що у наступному 2023 році буде переломний момент у війні з російськими агресорами.

США вирішили надати України систему протиракетного і протиповітряного захисту Patriot. Раніше Вашингтон відмовляв в переданні цієї надсучасної системи.

Коли ЗСУ визволять Крим

Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США фото 3

Українські військовослужбовці визволять Крим від російських загарбників до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес, передає Atlantic Council.

За його словами, зовсім необов’язково задля звільнення Криму кидати танки на штурм Перекопу. На його думку, аби звільнити півострів від російських військових, достатньо регулярно обстрілювати шляхи його постачання – Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь.

Ходжес зауважив, що допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, доти півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни.

Енергетична ситуація у Києві

Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США фото 4

У Києві зараз найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні через пошкодження мереж і обладнання: через атаки росіян знищено 60% трансформаторів. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Як розповів Коваленко, у Києві є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу, є такі, які зі світлом 2-3 години на добу, а деякі райони взагалі без світла з останнього російського обстрілу.

«Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання... Ключова наразі проблема у Києві – не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль», – пояснив він.

Гендиректор Yasno зазначив, що ситуацію ускладнює і те, що електромережі Києва «не лінійні і не завжди логічні» з точку зору мапи та районів.

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Теги: 24 лютого штурм Мелітополь танки звільнення Офіс президента Вашингтон президент Володимир Зеленський

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