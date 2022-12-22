Візит Зеленського до США: найважливіші моменти (фото, відео)

Президент України напередодні вперше за час війни за межі держави, і символічно, що саме до США

21 грудня президент України Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою в США. Це історичний візит, який під час повномасштабної війни з країною-терористкою Росіє засвідчує непохитну підтримку, яку надає Києву Вашигтон.

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Зустріч із Байденом

Глава України зустрівся із лідером США Джозефом Байденом та першою леді, які вітали Зеленського на галявині поблизу Білого дому.

Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.

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«Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів – важко повірити, скільки ми в цьому живемо. Триває жорстокий напад на право України існувати як держава, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування», – зауважив президент США.

Під час зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

Також відбулася спільна пресконференція двох лідерів, головні тези якої ми зібрали тут.

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Зустріч із Пелосі

Перед виступом у Конгресі США президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Виступ в Конгресі

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США у Вашингтоні. Зеленського привітали гучними та тривалими оплесками, коли він зайшов до зали Конгресу.

Володимир Зеленський закликав членів Конгресу США посилити санкції проти Росії та «притягнути терористів до відповідальності за агресію». Повний текст промови українського гаранта читайте тут.

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Новий пакет допомоги на $1,85 млрд

Новий пакет військової допомоги США Україні на суму $1,85 млрд передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

$1 млрд своїм указом виділив президент США Джо Байден. Він буде містити боєприпаси та спецтехніку. У межах додаткових $850 млн, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative надійдуть снаряди та термінали супутникового зв’язку Satcom.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. 21 грудня російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.