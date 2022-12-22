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Візит Зеленського у США: як реагували республіканці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Зеленського у США: як реагували республіканці
Зеленський зустрівся зБайденом виступив перед конгресменами
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Незважаючи на загалом теплий прийом, деякі законодавці-республіканці ще не були готові взяти на себе зобов'язання продовжити фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський «задоволений»  результатами свого візиту до Сполуених Штатів Америки. Глава держави відчув двопартійну підтримку, проте деякі республіканці налаштовані вимагати ретельної перевірки тих коштів, які США надають Україні. Про це пише  CNN із посиланням на близьке до Зеленського джерело.

«Його зустрічі з президентом Байденом були щирими і підтримуючими. Спільне засідання було чудовим, і він відчув реальну двопартійну підтримку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання Politiko, незважаючи на загалом теплий прийом, деякі законодавці-республіканці, в тому числі ті, які мають обійняти вищі керівні посади, ще не були готові взяти на себе зобов'язання продовжити фінансову підтримку України.

«Очевидно, є занепокоєння, що гроші йдуть не за призначенням. Кошти платників податків, які йдуть кудись, чи то всередині країни, чи за кордон, заслуговують на пильну увагу», - сказав лідер меншості в Палаті представників Стів Скалізе (штат Луїзіана).

Він зазначив, що Палата представників зацікавлена в підтримці України, але за умови, що «гроші будуть ретельно перевірятися».

В цілому, зазначає видання, республіканці заявили, що підтримують як Зеленського, так і його армію, а також український народ у боротьбі з Росією. Але багато з них також заявили, що планують здійснювати наглядові повноваження, щоб ретельно перевірити десятки мільярдів доларів, які США витратили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом.  Також глава держави 22 грудня, виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

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Теги: гроші Володимир Зеленський президент кордон США

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