З’явився ще один законопроєкт про дематюкацію: можна лаяти владу, Путіна та цитувати Подерв’янського



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Лесь Подерв'янський відомий своїми творами з матюками Фото: rock-ua.com

Ольга Червакова пропонує дозволити матюки, коли літературної мови не вистачає, аби виразити біль та бентегу

Народний депутат Ольга Червакова подала альтернативний до законопроєкту Ольги Богомолець «Про протидію лихослів’ю» документ.

Червакова пропонує дематюкувати (вважати таким, що не порушують чинне законодавство) лихослів'я, висловлене в стані, коли літературної мови не вистачає, аби виразити біль, журбу, бентегу та поглиблену стурбованість. Наприклад, міцний вислів людини, яка влучила собі молотком по пальцю.

Також нардеп пропонує не вважати порушенням нецензурну лайку під час цитування творів Леся Подерев'янського та інших загальновизнаних класиків літератури.

Окрім цього дозволити вживати матюки з метою оцінки політичної ситуації, неналежної роботи правоохоронної і судової системи, дій країни-агресора, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та побутових травм.

Відповідні зміни треба внести до ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект № 10414 «Про протидію лихослів'ю» (дематюкацію мови) Ольги Богомолець. На її думку, «лихослів'я ґвалтує наше щоденне життя», відтак вона вважає за потрібне захистити майбутнє України, культуру мислення і мови від ненормативної лексики.

У соцмережах законопроект викликав хвилю емоційних обговорень.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відмітила, що влучно застосована лайка, що описує ставлення до ситуації, корисна для здоров’я.