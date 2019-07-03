Як пропонують карати за матюки: штрафи в 1 тис. грн, виправні роботи або арешт на 15 діб
Уряду треба буде затвердити перелік матюків, за які потім будуть карати
За нецензурну лайку (лихослів’я) під час трансляції телерадіопередач, поширення аудіовізуальної інформації в мережі Інтернет або під час публічних виступів пропонується штрафувати на 40-75 неоподатковуваних мінімумів (680-1275 грн).
Також допускаються громадські роботи на строк 40-60 годин або виправні роботи на 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Про це йдеться в законопроєкті «Про протидію лихослів'ю» (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови) №10414, який 2 липня подала нардеп Ольга Богомолець.
Якщо ж матюки будуть виголошені публічною особою, то штраф зростає до 75-100 неоподаткованих мінімумів (1275-1700 грн).
Під нецензурною лайкою Богомолець розуміє ненормативну (неприпустиму) лайку, перелік слів та виразів якої затверджується Кабінетом міністрів протягом шести місяців з дня опублікування цього закону. До речі, лихослів’ям будуть вважати також ті матюки, в яких одна літера замінена значком.
Кошти, отримані від сплати штрафів за трансляцію матюків, направлятимуть на підтримку та розвиток Українського культурного фонду.
Нагадаємо, частіше всього нецунзурну лайку можна було почути в ефірі телеканалів від народних депутатів. Так в минулому році Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання, чому він тричі кнопкодавив під час голосування у парламенті.