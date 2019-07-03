Як пропонують карати за матюки: штрафи в 1 тис. грн, виправні роботи або арешт на 15 діб



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Найчастіше почути матюки можна почути від депутатів Верховної Ради

Уряду треба буде затвердити перелік матюків, за які потім будуть карати

За нецензурну лайку (лихослів’я) під час трансляції телерадіопередач, поширення аудіовізуальної інформації в мережі Інтернет або під час публічних виступів пропонується штрафувати на 40-75 неоподатковуваних мінімумів (680-1275 грн).

Також допускаються громадські роботи на строк 40-60 годин або виправні роботи на 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Про це йдеться в законопроєкті «Про протидію лихослів'ю» (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови) №10414, який 2 липня подала нардеп Ольга Богомолець.

Якщо ж матюки будуть виголошені публічною особою, то штраф зростає до 75-100 неоподаткованих мінімумів (1275-1700 грн).

Під нецензурною лайкою Богомолець розуміє ненормативну (неприпустиму) лайку, перелік слів та виразів якої затверджується Кабінетом міністрів протягом шести місяців з дня опублікування цього закону. До речі, лихослів’ям будуть вважати також ті матюки, в яких одна літера замінена значком.

Кошти, отримані від сплати штрафів за трансляцію матюків, направлятимуть на підтримку та розвиток Українського культурного фонду.

Нагадаємо, частіше всього нецунзурну лайку можна було почути в ефірі телеканалів від народних депутатів. Так в минулому році Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання, чому він тричі кнопкодавив під час голосування у парламенті.