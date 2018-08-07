Холодницький каже, що за матюки вибачився і тепер говорить лише літературною мовою



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Назар Холодницький

За словами Холодницького, «жучки», встановлені в його кабінеті, не зафіксували жодного факту вимагання чи отримання хабарів

Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв’ю «Главкому» визнав, що лаявся під час розмови зі своїм прокурором, але сказав, що попросив вибачення.

«Якщо брати етичну поведінку, то, по-чесному, я матюкався. Я це визнав і перепросив у кожного, кого це стосувалося, з мене корона не впала. Зробив висновки, і тепер, коли приносять постанову про закриття справи, я не лаюсь, а розмовляю лише літературною мовою. Ну таке життя. Тим більше я це робив непублічно, не в ефірі – це була розмова чоловіків, а не як дехто (Холодницький має на увазі Ситника. У листопаді минулого року нардеп Максим Поляков оприлюднив відеозапис неформального спілкування директора НАБУ з журналістами, на якому він розголошував таємниці слідства у справі військового прокурора Костянтина Кулика, - «Главком») читав протоколи при жінках, які дуже дзвінко сміялися з усього цього. Мені кажуть, що я тиснув на прокурорів, але жоден прокурор в своїх поясненнях не сказав, що я на нього тиснув», - зазначив Холодницький.

Він підкреслив, що «жучки», встановлені в його кабінеті, не зафіксували жодного факту вимагання чи отримання хабарів.

«Обговорювалися різні провадження. По кожному з тих, щодо яких у Луценка з Ситником були закиди, я написав пояснення, яке й було озвучено на КДКП. Коли нема до чого причепитися, намагалися витягти вже хоч щось: і антисемітизм намагалися причепити, і нетрадиційну сексуальну орієнтацію… Щодо кожної справи я написав пояснення. Наприклад, справу про заволодіння державними коштами особами, причетними до власника агрохолдингу «Авангард» (Олега Бахматюка, - «Главком»), після двох років слідства я ухвалив рішення відправити за підслідністю до Нацполіції. У скарзі генпрокурор і директор НАБУ написали, що це є один із елементів мого начебто неналежного виконання службових обов’язків. Детектив на наступний день після того, як я підписав постанову, оскаржив її у генпрокурора. Той через два тижні розгляду скарги написав, що постанова законна і не підлягає скасуванню. Де тоді правда? У скарзі на моє порушення чи у документі про те, що ця постанова законна? Тож і вийшло, що я винен лише у тому, що лаявся, коли розмовляв зі своїм прокурором щодо того обшуку в «Акварелях», - розповів керівник Антикорупційної прокуратури.

Він пояснив: «Я теж людина, і сивого волосся у мене за два роки значно побільшало. Коли прокурор, який отримує 60 тис. грн зарплати, не може мені пояснити, для чого він той обшук проводив, то навіщо такий прокурор? Він відповів за цей випадок».

«У мене шість відділів, у кожному з них по п’ять прокурорів, і кожен приходить зі своїми проблемами. Приміром, позов щодо повернення державі майна Запорізького титано-магнієвого комбінату, що належить Дмитру Фірташу, який ми виграли у першій інстанції, був дуже проблемним. Деякі активісти, до речі, тоді розказували, що позов завідомо програшний, що квитанції не долучені, що ми спеціально зливаємо справу. А потім, коли ми виграли, виявилось, що це активісти, бачте, нас змусили це зробити», - додав Холодницький.