Чому негативний тест на Covid-19 не значить «сміливо на Різдво до бабусі»

Бабусю все одно можна заразити

Негативний тест, навіть зовсім свіжий, не значить, що можна безпечно їхати чи летіти куди завгодно. Пояснює Vox.com

Нещодавній кластер випадків у Новій Зеландії пов'язаний з літаком. Однак усі люди, які заразили інших, за кілька днів до посадки у Швейцарії отримали негативні тести.

Негативний тест не значить, що можна сміливо взаємодіяти з іншими без маски та інших застережних засобів. Негативний тест – це не паспорт, який дає змогу робити будь-що, каже Muge Cevik, вірусолог із університету Сент-Ендрю.

Готуючись до (немудрих) планів відвідати стареньких родичів на свята, треба розуміти, що негативний тест – не гарантія того, що ви не заразите інших.

По-перше, людина з негативним тестом може заразитися в дорозі. Також можливо, оскільки вірус розмножується в тілі дуже швидко, отримати негативний тест уранці (й бути заразним) і позитивний того ж вечора (й бути вже дуже заразним).

Як експрес-тести, так і повільніші ПЛР-тести є точнішими на людях, які мають симптоми. До початку симптомів (або у безсимптомних, але заразних) вони менш точні.

Щоб тест був позитивним, вірус повинен мати досить часу, щоб "окопатися" в організмі. Інкубаційний період у середньому займає п'ять-шість днів – а може до двох тижнів. І в цей час вірусу замало і тест може бути хибно негативним, але людина заразна.

Вірус має досягти певної порогової кількості, щоб тест його сприйняв. ПЛР потребує нижчої кількості, ніж експрес-тест для того, щоб показати позитивний результат.

Позитивний результат не завжди збігається з періодом, коли людина заразна.

Зазвичай людина стає заразною десь за два дні до появи симптомів – у досимптоматичній фазі. Тобто, ви ще можете не кашляти, але вже заражувати інших.

І зазвичай – але не завжди, якщо людина заразна, вона мала б мати позитивний тест. Адже, якщо ви викашлюєте та випльовуєте досить, аби заразити іншого – цієї кількості достатньо, щоб її засік тест.

Але є перехідний період: можна ще мати негативний тест, але вже заражувати.

Не кажучи про те, що можна отримати негативний тест і стати заразним, поки їдеш із ним до бабусі.

Негативний тест може також означати безсимптомного пацієнта, тобто не означати нічого. Не знімайте маску при тих, хто вам дорогий.

Навіть якщо ви щойно почали почуватися хворим і маєте перші симптоми, це ще не гарантія позитивного тесту. Але день у день імовірність позитивного тесту у людини з симптомами, звісно, зростає.

Тому саме лише тестування не є замінником інших заходів стримання коронавірусу, як-от самоізоляції в разі, якщо були контакти, а також носіння маски, дотримання дистанції та провітрювання.

Пам'ятайте про це.

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Джерело: texty.org.ua