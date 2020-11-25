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    МОЗ вводить новий спосіб виклику «швидкої» для хворих на Covid-19

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    У контакт-центрі з'єднали всі заклади охорони здоров'я, разом з місцевою владою визначили відповідальних осіб - МОЗ вводить новий спосіб виклику «швидкої» для хворих на Covid-19
    У контакт-центрі з'єднали всі заклади охорони здоров'я, разом з місцевою владою визначили відповідальних осіб

    З 26 листопада вводиться у тестовому режимі нова фугкція, що дозволить людям замовляти виклик мобільної бригади в контакт-центрі

    Міністерство охорони здоров'я анонсувало введення з завтрашнього дня, 26 листопада, нового способу виклику карети швидкої допомоги для заражених коронавірусом. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

    «З завтрішнього дня ми запускаємо у тестовому режимі, потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб людина могла замовити виклик мобільної бригади в контакт-центрі», ─ зазначив міністр.

    Степанов пояснив, що у контакт-центрі з'єднали всі заклади охорони здоров'я, разом з місцевою владою визначили відповідальних осіб.

    За його словами, це пришвидшить можливість хворого отримати відповідну допомогу.

    Як повідомлялося, МОЗ повідомив, що за тиждень контакт-центр для хворих на Covid-19 обробив понад 40 тис. дзвідків.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

    Теги: міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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