«Там є гроші». Обіцяну Зеленським допомогу бізнесу хочуть фінансувати з Фонду боротьби з COVID-19

Олег Устенко: Мінфін впевнений, що в змозі виконати пропозицію президента

У разі ухвалення пропозиції Володимира Зеленського програма допомоги бізнесу обов'язково буде профінансована

Анонсований президентом Володимиром Зеленським новий пакет допомоги бізнесу пропонується профінансувати з Фонду по боротьбі з COVID-19. Про це Інтерфакс-Україна повідомив радник глави держави Олег Устенко.

«Мова йде про можливість використовувати кошти Фонду по боротьбі з COVID-19, там є гроші», − сказав він.

Устенко додав, що президент обговорив з Міністерством фінансів озвучені ним пропозиції, так що в разі прийняття ця програма буде профінансована.

«Мінфін знає і Мінфін впевнений, що в змозі виконати те, про що говорить президент в своєму влозі», − сказав радник Зеленського.

За словами радника глави держави, законопроект про новий пакет допомоги бізнесу передбачає також додаткові компенсатори на випадок повного локдауна.

«Що стосується тимчасового простору, то воно захоплює і період цього року, і, можливо, наступного. Частина цих заходів стосуються компенсації за карантин вихідного дня. Також передбачені заходи у вигляді додаткових компенсаторів на випадок, якщо буде введена повна локдаун», − заявив Устенко.

24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував допомогу підприємцям в умовах карантинних обмежень. Зокрема йдеться про одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.