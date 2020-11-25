«Місцеві не справляються». МОЗ повідомив, скільки отримує дзвінків контакт-центр для хворих на Covid-19

Контакт-центр за тиждень обробив понад 40 тис. дзвінків, ─ міністр

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що всеукраїнський контакт-центр для допомоги хворим на коронавірус обробив за тиждень 43 318 дзвінків. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, контакт-центр був запроваджений через різке збільшення кількості хворих на Covid-19.

Степанов каже, що «на превеликий жаль, інколи міський або обласний контакт-центри, так звані «гарячі лінії» просто не справляються.

«Ми отримували велику кількість нарікань, і тому з 2 листопада МОЗ запровадив єдиний всеукраїнський контакт-центр з допомоги хворим на Covid-19. Все, що стосується коронавірусу можна дізнатися у нашому контакт-центрі. Я думаю, що це вже відомий номер телефону, але тим не менш, це 0800602019 – це номер телефону, за яком ви завжди можете зателефонувати, якщо у вас є така необхідність», ─ зазначив він.

Міністр зазначив, що «у контакт-центрі люди або отримали відповіді безпосередньо під час спілкування з операторами, які працюють у контакт-центрі, або ця інформація була передана в регіони, якщо вона потребувала вирішення на місці і потім проконтрольована».

Раніше Степанов заявляв, що найчастіше люди питають, зокрема, про сімейних лікарів, підписання з ними декларацій і про результати тестування.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.