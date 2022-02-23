Covid-19 залишиться – світ повинен пристосуватися

Вірус далі циркулюватиме і змінюватиметься

З погляду двох минулих пандемійних років, 2022-ий, здається, почався з відчуття «дежа вю»: у багатьох країнах збільшилася кількість захворювання на COVID-19. Водночас новий варіант коронавірусу «омікрон» викликав значні побоювання, оскільки вважалось, що системи охорони здоров’я можуть не впоратись з цунамі нових випадків, а вакцин – від перших щеплень до бустерних доз – може бути недостатньо, щоб зупинити хворобу.

Добрі ж новини полягають у тому, що «омікрон» викликає легші симптоми захворювання у дорослих, як порівняти з попередніми варіантами вірусу SARS-CoV-2, а найгірші прогнози подальшого перебігу пандемії, найімовірніше, не збудуться. Але життя знову перервалося: школярі повернулись до онлайн-навчання, а бізнес знову зазнає втрат. Навіть хоча госпіталізація потрібна відносно невеликому відсотку хворих, захмарно високі показники інфікування вказують на те, що люди, як і раніше, матимуть справу з небезпечним захворюванням, яке може викликати смерть або тривалу інвалідність. Це найперше стосується невакцинованих людей – групи, до якої досі належить велика частина населення світу, особливо діти.

Тож для тих, хто сподівався, що 2021 рік стане роком, коли пандемія залишиться в минулому, усе це стало суворим нагадування про те, що вона досі існує. Тож замість того, щоб будувати плани про повернення до «нормального» життя, яке ми знали до її початку, світ повинен змиритися з фактом, що SARS-CoV-2 нікуди не зникне.

Отже, країни повинні вирішувати, як вони житимуть далі з COVID-19, а жити із COVID-19 не означає ігнорувати хворобу. Уряди повинні самостійно вирішувати, як балансувати смертність, інвалідність та втрати від вірусу з економічними та соціальними заходами його стримування, такими як примусове носіння масок і закриття підприємств. Цей баланс, очевидно, змінюватиметься від одного регіону до іншого, залежно від кількості хворих, можливостей системи охорони здоров’я, вакцинації, наявності ліків та появи нових варіантів вірусу.

Варіант «омікрон» у листопаді минулого року висвітлив поточні проблеми з SARS-CoV-2. Цей штам має високу заразність, проте вакцини та попередні інфікування сформували відносно високий імунний захист від важкого перебігу захворювання. Чимало науковців та політиків сподіваються, що майбутні хвилі коронавірусу будуть менш руйнівними завдяки нарощуванню колективного імунітету, який обмежує циркуляцію вірусу.

Науковці знали, що мутації у вірусному геномі випереджуватимуть здатність імунітету боротися з ним. Але «омікрон» завдав швидшого і серйознішого удару, ніж очікувалось. Тепер зрозуміло, що повторне інфікування дуже поширене, а деякі з найпоширеніших у світі вакцин похитнулись перед ним. Вакцини, розроблені проти більш ранніх варіантів, потребують бустерної дози, щоб захищати від «омікрона».

Але не всі новини погані. Вакцини, особливо з «бустером», дають значний захист від важких симптомів і смерті. За результатами попередніх досліджень на тваринах, «омікрон» викликає більшу патологію у верхніх дихальних шляхах, але менше ураження легень. Дані з кількох країн свідчать про те, що цей варіант пов’язаний з легшим перебігом захворювання, хоча ще остаточно не зрозуміло, чи причина – у самому вірусі, чи, може, в попередньому імунітеті.

Країни мають різні стратегії стримування майбутнього поширення вірусу. Ті, в яких є достатні ресурси, прискорили бустерні дози вакцинації. Інші ж відновлюють карантинні заходи, а треті очікують, як нові хвилі вплинуть на їхню систему охорони здоров'я.

Оскільки багато країн ще досі не мають достатніх запасів вакцин, можна очікувати, що з’являтимуться нові варіанти коронавірусу. Як показав «омікрон», моделювання майбутніх хвиль хвороби ставатиме дедалі складнішим. Попередні статистичні моделі більше не діють, адже з’явилось багато нових факторів, які дуже складно враховувати: імунітет від попередніх заражень та його ослаблення з часом, вплив вакцин, повторні щеплення, різні штами вірусу та ін. У перспективі доведеться враховувати і ліки від коронавірусу, які саме потрапляють на ринок.

Тож шансів, що вакцини разом з попередніми інфекціями створять колективний імунітет і COVID-19 зникне, практично не залишилось. Натомість ця хвороба, найімовірніше, стане ендемічною, а вакцини захищатимуть хіба від тяжкого перебігу, але не від зараження.

Як показав «омікрон», це лише збільшує нагальність вакцинації у слаборозвинених країнах. У регіонах з невеликою кількістю щеплень існує велика ймовірність появи нових руйнівних варіантів. З цим пов’язана і необхідність тестувань та геномних досліджень.

На щастя, у 2022 році мають появитися нові засоби боротьби з пандемією. Нові вакцини на білковій основі коштуватимуть дешевше і висуватимуть менші вимоги до зберігання, аніж чинні мРНК-вакцини. У грудні ВООЗ схвалила довгоочікувану білкову вакцину від компанії Novavax для використання в екстрених випадках. У майбутньому мають появитися вакцини проти конкретних варіантів вірусу, які, крім того, можна буде приймати перорально, а не ін’єкційно. Кілька таких вакцин – одна, розроблена китайською компанією CanSino, а інша – від AstraZeneca – саме проходять клінічні випробування.

Тим часом іншим підходом до боротьби з хворобою стануть антивірусні ліки в таблетках. Останніми місяцями деякі країни дозволили використання двох таких ліків – препаратів молнупіравір від компанії Merck у Нью-Джерсі та паксловід (нірматрелвір) від нью-йоркської Pfizer. Результати клінічних випробувань інших ліків проти коронавірусу очікують наступного року.

Усе це розширює можливості світу боротись з майбутніми спалахами SARS-CoV-2 і вселяє оптимізм. Але оптимізм має йти з неабиякою часткою реалізму: вірус далі циркулюватиме і змінюватиметься. Зараз немає можливості спрогнозувати його майбутню траєкторію, тому люди повинні бути готовими до різних варіантів.

COVID is here to stay: countries must decide how to adapt

Nature, 10/01/2022

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc