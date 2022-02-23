Італія з 1 березня скасовує карантин для іноземців

Епідеміологічна ситуація в Італії покращується

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив, що з 1 березня при в'їзді до країни скасовується карантин для всіх іноземних громадян. Про це повідомила пресслужба МОЗ Італії у Twitter.

«З 1 березня для тих, хто прибуває з усіх країн, що не входять до ЄС, діятимуть ті самі правила, що й для європейських країн. Для в'їзду до Італії достатньо буде свідоцтва про вакцинацію, свідоцтва про одужання [після Covid-19] або негативний тест», – йдеться у повідомленні.

Dal 1 marzo per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei saranno vigenti le stesse regole già previste per i Paesi europei.

Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. — Roberto Speranza (@robersperanza) February 22, 2022

Як повідомили в МОЗ Італії, епідеміологічна ситуація в країні покращується, а захворюваність Covid-19 знижується. За останніми даними, в країні за добу зафіксовано 60 029 нових випадків зараження коронавірусом, 89 993 особи одужали, 322 – померли.

Раніше уряд Італії ухвалив, що щеплені будь-яким препаратом від коронавірусу отримають доступ за результатом простого тесту на Covid-19 до будь-яких послуг у країні, у тому числі готелі, культурні заклади та громадське харчування.

До слова, добовий показник захворюваності традиційно знизився у неділю, днем раніше виявили 17 448 випадків зараження.