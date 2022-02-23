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    Італія з 1 березня скасовує карантин для іноземців

    Італія скасувала карантин за Covid-19 для туристів із неєвропейських країн - Італія з 1 березня скасовує карантин для іноземців
    Італія скасувала карантин за Covid-19 для туристів із неєвропейських країн
    фото з відкритих джерел

    Епідеміологічна ситуація в Італії покращується

    Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив, що з 1 березня при в'їзді до країни скасовується карантин для всіх іноземних громадян. Про це повідомила пресслужба МОЗ Італії у Twitter.

    «З 1 березня для тих, хто прибуває з усіх країн, що не входять до ЄС, діятимуть ті самі правила, що й для європейських країн. Для в'їзду до Італії достатньо буде свідоцтва про вакцинацію, свідоцтва про одужання [після Covid-19] або негативний тест», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомили в МОЗ Італії, епідеміологічна ситуація в країні покращується, а захворюваність Covid-19 знижується. За останніми даними, в країні за добу зафіксовано 60 029 нових випадків зараження коронавірусом, 89 993 особи одужали, 322 – померли.

    Раніше уряд Італії ухвалив, що щеплені будь-яким препаратом від коронавірусу отримають доступ за результатом простого тесту на Covid-19 до будь-яких послуг у країні, у тому числі готелі, культурні заклади та громадське харчування.

    До слова, добовий показник захворюваності традиційно знизився у неділю, днем раніше виявили 17 448 випадків зараження.

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    Теги: ЄС Італія карантин коронавірус
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    Італія з 1 березня скасовує карантин для іноземців