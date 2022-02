Італія з 1 березня скасовує карантин для іноземців

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив, що з 1 березня при в'їзді до країни скасовується карантин для всіх іноземних громадян. Про це повідомила пресслужба МОЗ Італії у Twitter.

«З 1 березня для тих, хто прибуває з усіх країн, що не входять до ЄС, діятимуть ті самі правила, що й для європейських країн. Для в'їзду до Італії достатньо буде свідоцтва про вакцинацію, свідоцтва про одужання [після Covid-19] або негативний тест», – йдеться у повідомленні.

Dal 1 marzo per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei saranno vigenti le stesse regole già previste per i Paesi europei.

Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo.