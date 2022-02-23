Нема зубожіння? Пенсіонери не поспішають витрачати «ковідну тисячу» на комуналку

Із 14 лютого вакциновані українці у віці за 60 можуть витратити «ковідну тисячу» на оплату комунальних послуг

За тиждень люди з інвалідністю та особи від 60 років спрямували на оплату житлово-комунальних послуг лише 39 млн грн із кількох мільярдів, отриманих в рамках дії програми «єПідтримка»

Із понад 3 млрд грн коштів програми «єПідтримка» лише близько 39 мільйонів гривень були спрямовані на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомив очільник Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов, загалом у межах «єПідтримки» на отримання виплат в «Дію» були подані понад 8,9 млн заявок, оформлені 10 млн карток, витрачені 3,5 млрд грн.

Можливість оплати послуг ЖКГ за кошти програми стала доступною 14 лютого для вакцинованих українців віком від 60 років.

«Функція оплати комунальних послуг за кошти «єПідтримки» діє більше тижня. І за цей період уже близько 39 мільйонів гривень були спрямовані на оплату платіжок у межах цього функціоналу. Термін користування коштами від «єПідтримки» подовжено. Їх можна витратити впродовж дев’яти місяців з дня зарахування, а не чотирьох, як це було раніше», – підкреслив Чернишов.

Як отримати «ковідну тисячу»:

мати зелений Covid-сертифікат про вакцинацію

подати заявку на виплату, відкривши спеціальну картку в одному з банків-партнерів

в застосунку «Дія» натиснути «Послуги», «єПідтримка» та «Отримати допомогу».

Детальніше про державний проєкт «єПідтримка» можна дізнатися на офіційному порталі.

Зазначимо, що 500 грн за бустерну дозу щеплення від Covid-19 в рамках програми «єПідтримка» українці зможуть отримати з 14 березня.

Крім того, тисячу за вакцинацію можна витратити на освіту. Усі вакциновані українці незалежно від віку можуть витратити кошти «єПідтримки» на нові групи товарів та послуг: канцелярію, освітні послуги, ЗМІ, спортивні товари, канцтовари.

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