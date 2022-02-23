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    У Києві за добу зафіксовано понад 3 тис. випадків коронавірусу

    Від початку епідемії в області одужали 190 тис. осіб - У Києві за добу зафіксовано понад 3 тис. випадків коронавірусу

    Від початку епідемії в області одужали 190 тис. осіб

    фото з відкритих джерел

    Загалом у столиці підтверджено 441 459 випадків Covid-19

    Станом на ранок 23 лютого у Києві зафіксовано 3 699 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 494 випадки менше, ніж 22 лютого (4 193 випадки коронавірусу). Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

    Від початку епідемії у Києві:

    одужали – 365 693 особи (3 007 за добу);

    померли – 8 938 осіб (33 за добу).

    У Київській області зафіксовано 224 983 випадки Covid-19 (1 317 нових випадків за добу).

    Від початку епідемії в області:

    одужали – 198 131 особа (1 143 за добу);

    померли – 5 003 особи (14 за добу).

    До слова, добовий показник захворюваності традиційно знизився у неділю, виявили 17 448 випадків зараження.

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    Теги: здоров'я Київ хвороби карантин населення вірус коронавірус
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    У Києві за добу зафіксовано понад 3 тис. випадків коронавірусу