У Києві за добу зафіксовано понад 3 тис. випадків коронавірусу

Від початку епідемії в області одужали 190 тис. осіб

Загалом у столиці підтверджено 441 459 випадків Covid-19

Станом на ранок 23 лютого у Києві зафіксовано 3 699 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 494 випадки менше, ніж 22 лютого (4 193 випадки коронавірусу). Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 365 693 особи (3 007 за добу);

померли – 8 938 осіб (33 за добу).

У Київській області зафіксовано 224 983 випадки Covid-19 (1 317 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 198 131 особа (1 143 за добу);

померли – 5 003 особи (14 за добу).

До слова, добовий показник захворюваності традиційно знизився у неділю, виявили 17 448 випадків зараження.