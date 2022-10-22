Як на звільнених територіях відновлюють мобільний зв’язок

Росіяни навмисно знищили чи розграбували інфраструктуру мобільних операторів на Харківщині та інших загарбаних територіях

За даними Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджені або захоплені понад чотири тисячі базових станцій операторів зв’язку, десятки тисяч кілометрів оптоволоконних ліній, вісімнадцять веж, йдеться у матеріалі «Детектор медіа».

Мобільний зв’язок та інтернет зникли на значній частині окупованих територій. Там, де окупація відбулася без значних бойових дій, – у Запорізькій, Херсонській, на півночі Луганської області, – росіяни захопили телекомунікаційні станції та вежі й перекомутували їх на контрольований трафік зі своїх компаній. «Росія краде українські частоти та використовує їх для трансляції своєї пропаганди, використовує відібране в українських компаній обладнання для надання інтернет-послуг російських провайдерів теле- та радіосигналу, застосовуючи при цьому український радіочастотний ресурс», – повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час виступу на конференції Міжнародної спілки електрозв’язку в Бухаресті наприкінці вересня. За оцінками Світового банку, зробленими в червні, українська телеком-індустрія через російське вторгнення зазнала збитків понад 2,6 мільярда доларів. І ця цифра ще не остаточна.

На Харківщині, де точилися масштабні бої, мережі значною мірою зруйновані та розграбовані. Після звільнення майже всіх раніше загарбаних територій у вересні зв’язок почали відновлювати.

Одна з причин, чому окупаційна влада поспішала знищити український зв’язок, – бажання занурити мешканців загарбаних територій в інформаційний вакуум, який згодом «розбавляли» кремлівською пропагандою. «За таких обставин легше тиснути на людей», – пояснює директор департаменту розвитку зв’язку Міністерства цифрової трансформації України Стас Прибитько. Крім того, росіяни боялися, що українці повідомлятимуть військовим координати окупантів. У більшості загарбаних росіянами міст і сіл Харківщини зв’язок зникав у перші дні окупації.

Зараз на всіх окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської, Харківської та Запорізької областей український мобільний зв’язок недоступний. У Херсоні часом можна зловити сигнал, який доходить із вільних територій. Окупанти намагаються його глушити, але повністю зробити цього не можуть.

Мешканці звільнених територій розповідають, що також знаходили місця, де можна було зловити український зв’язок – наприклад, на горі Кременець біля Ізюма. Втім користуватися цим зв’язком було небезпечно, бо окупанти прослуховували розмови, забирали телефони й погрожували тим, хто намагався телефонувати. Після визволення Ізюма люди масово приходили на гору дзвонити рідним.

На Харківщині, а також у тих містах і селах Київщини, Чернігівщини й Сумщини, де побували росіяни, картин всюди та сама, розповідає Стас Прибитько: «Російські військові традиційно поводяться як злочинці та мародери. Тому на звільнених територіях усе телеком-обладнання знищено або викрадено». Не вціліло майже нічого. Загарбники підривали вежі, трощили обладнання, антени, різали оптичні кабелі, а все, що можна було вкрасти – наприклад, генератори, – вкрадено.

Подекуди окупанти намагалися використати захоплене обладнання для підключення до власних мереж. «Втім українські оператори встигли дистанційно відімкнути обладнання. Це унеможливило доступ росіян до головної мережі та захистило всю систему», – каже представник міністерства. Тому окупантам довелося завозити обладнання з Росії.

Зараз на всіх звільнених територіях працюють ремонтні бригади українських мобільних операторів – Vodafone Ukraine, Kyivstar та Lifecell. Але навіть розпочати відновлювати зв’язок їм нелегко. Це можливо лише після розмінування, й потрібно отримати дозвіл військових. Подекуди досі нема електроенергії, а постачання не можуть відновити через зруйновані опори електромереж. До того ж, росіяни не припиняють обстрілів, руйнуючи саме енергетичну інфраструктуру. Базові станції мусять працювати на генераторах. І з цим також проблеми – за оцінками Lifecell, на один генератор на добу треба приблизно 60 літрів бензину чи дизельного пального, а дістати його у звільнених регіонах нелегко.

«Ще одним із викликів є знищені будівлі, на дахах яких раніше розміщувалось обладнання операторів. Крім додаткових витрат, це створює ще й бюрократичні перешкоди – необхідність отримати нові дозволи від місцевої влади або ж укласти договір оренди в іншому місці», – додає Стас Прибитько.

Попри це, за місяць українські оператори відновили зв’язок в Ізюмі, Вовчанську, Балаклії, Козачій Лопані, Шевченковому та інших звільнених містах і селищах Харківщини. Kyivstar звітував, що станом на 12 жовтня компанія відновила зв’язок вже у 200 населених пунктах, і далі працює на лівому березі річки Оскіл. У Lifecell та Vodafone Ukraine повідомили, що в Харківській області працює вже понад 80% мережі від довоєнного рівня. «Якщо волоконно-оптичні лінії вціліли й можна швидко налагодити електроживлення, відновлення може тривати кілька днів. Якщо масштаби руйнування більші, – кілька тижнів або місяців», – розповіли в Kyivstar про перспективи повного відновлення покриття.

Поступово відновлюють зв’язок на Херсонщині, Миколаївщині та Донеччині. Наприклад, 7 жовтня Vodafone з’явився в нещодавно визволеному Лимані на Донеччині. Для відновлення зв’язку знадобилося менше тижня. 11 жовтня Vodafone повернувся у Святогірськ на Донеччині, 12 жовтня – у Березнегувате на Миколаївщині, Миролюбівку та Михайлівку на Херсонщині.

Мобільні оператори мають програми підтримки мешканців звільнених територій. Lifecell повідомив, що роздає на вулицях звільнених міст і сіл Харківщини стартові пакети з певною кількістю оплачених хвилин і гігабайтів трафіку. Спеціальний пакет послуг для постраждалих мешканців звільнених територій діє тридцять днів і має 500 оплачених хвилин дзвінків на всі номери України та десять гігабайт мобільного інтернету. Kyivstar повідомив, що надає абонентам зі звільнених територій безліміт на дзвінки у своїй мережі (втім, принаймні, в частині пакетів оператора дзвінки всередині мережі й так безкоштовні). Vodafone Ukraine повідомив «Детектору медіа», що надає безкоштовні послуги клієнтам, які «справді не можуть оплатити рахунки», – їм нараховують десять гігабайт і тисячу хвилин дзвінків. Щоправда, подробиць, як саме скористатися цією програмою, компанія не повідомила. Також у Vodafone Ukraine кажуть, що в населених пунктах без електрики люди можуть скористатися джерелами живлення ремонтних бригад компанії.

Поки оператори відновлюють свої мережі, мешканці окупованих територій мають змогу підключатись до інтернету й телефонувати рідним завдяки Starlink. За даними Міністерства цифрової трансформації, зараз на Харківщині працюють 150 терміналів Starlink, за допомогою яких у містах і селах встановлюють публічні точки доступу wi-fi. Тож відмова компанії Ілона Маска платити за обслуговування Starlink в Україні може створити проблеми і в цій сфері.

Разом із мобільним та стаціонарним інтернетом мешканці звільнених територій отримають доступ до електронних медіа. «Детектор медіа» вже розповідав, що зараз для мешканців знеструмлених регіонів Харківщини друкують газети. Відновлення електропостачання та зв’язку – це шанс для онлайн-медіа, телеканалів і радіостанцій повернути свою аудиторію та зробити інфопростір визволених регіонів різноманітнішим і повнішим.

Марія Спалєк